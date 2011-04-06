به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی دارابی با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری، یادآور شد: دستگاههای فرهنگی مکلف هستند با ارتقای سطح معرفت مردم نسبت به نظام اقتصادی اسلام و توسعه اخلاق اقتصادی در میان خانواده‌ها، برای بی اثر کردن تبلیغات فریبنده مصرف گرایی ، زمینه علمی جهاد اقتصادی را فراهم کنند.

وی گفت: دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال 90 دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای جهاد اقتصادی و اقتصاد اسلامی برای جامعه هدف خود طراحی و اجرا خواهد کرد.

به گزارش مهر، مقاله ای با عنوان "نکاتی در باب جهاد اقتصادی" به مناسبت نامگذاری سال 1390 به نام "سال جهاد اقتصادی" در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تبلیغات اسلامی به نشانی اینترنتی www.ido.ir قرار گرفته است .