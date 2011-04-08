مدودف و چاوز بر آغاز گفتگوهای سیاسی در لیبی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، کاخ کرملین در گزارشی اعلام کرد: "دیمیتری مدودف" و "هوگو چاوز" روز گذشته در یک گفتگوی تلفنی خواستار پایان دادن به خونریزی در لیبی و آغاز گفتگوهای سیاسی در این کشور شدند.

مدودف و چاوز ضمن بررسی اوضاع لیبی بر ضرورت انجام اقدامی قاطع در لیبی در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کردند.

بر اساس بیانیه کاخ کرملین، مدودف و چاوز بر حفظ امنیت مردم لیبی در برابر حملات مزدوران قذافی تاکید کردند.

اظهارات روسای جمهور روسیه و ونزوئلا در حالی بیان می شود که جامعه بین الملل بارها بر پایان دادن به خشونتها در لیبی و کناره گیری دیکتاتور این کشور از قدرت تاکید کرده است.