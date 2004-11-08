سازمان بسيج فرهنگيان عموم فرهنگيان را به راهپيمايي روز جهاني قدس دعوت كرد

به گزارش مهر در اين بيانيه آمده است فرهنگيان بسيجي گوش به فرمان مقتدا و ولي امر خود، در كنار ساير آحاد ملت ايران اسلامي و همگام با مسلمانان جهان در دفاع از قدس شريف و مردم مظلوم فلسطين حضوري پرشور داشته، اعلام مي دارند كه در دفاع از دستاوردهاي نظام و همچنين حمايت از حق مسلم جمهوري اسلامي ايران مبني بر ضرورت استفاده از فن آوري هسته اي توسط جوانان اين مرز و بوم ، در كنار مسوولين نظام ايستاده و ذره اي كوتاه نخواهند آمد.

فرهنگيان بسيجي انزجار و تنفر خود را از استكبار جهاني و رژيم نامشروع و اشغالگر قدس اعلام نموده و تا آزادي كامل قدس شريف از چنگال صهيونيست جهاني ، دست از مبارزه بر نخواهد داشت.