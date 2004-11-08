۱۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۵۲

سازمان بسيج فرهنگيان عموم فرهنگيان را به راهپيمايي روز جهاني قدس دعوت كرد

سازمان بسيج فرهنگيان نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، در بيانيه اي عموم فرهنگيان بوِيژه فرهنگيان بسيجي ايران اسلامي را براي شركت در راهپيمايي روز قدس كه يادگار امام خميني (ره) است ، دعوت مي نمايد.

به گزارش مهر در اين بيانيه آمده است فرهنگيان بسيجي گوش به فرمان مقتدا و ولي امر خود، در كنار ساير آحاد ملت ايران اسلامي و همگام با مسلمانان جهان در دفاع از قدس شريف و مردم مظلوم فلسطين حضوري پرشور داشته، اعلام مي دارند كه در دفاع از دستاوردهاي نظام و همچنين حمايت از حق مسلم جمهوري اسلامي ايران مبني بر ضرورت استفاده از فن آوري هسته اي توسط جوانان اين مرز و بوم ، در كنار مسوولين نظام ايستاده و ذره اي كوتاه نخواهند آمد.

فرهنگيان بسيجي انزجار و تنفر خود را از استكبار جهاني و رژيم نامشروع و اشغالگر قدس اعلام نموده و تا آزادي كامل قدس شريف از چنگال صهيونيست جهاني ، دست از مبارزه بر نخواهد داشت.

  

کد مطلب 128266

