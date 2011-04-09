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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۳۸

در اطلاعیه‌ای ؛

سازمان بسیج مستضعفین روز پرستار را تبریک گفت

سازمان بسیج مستضعفین روز پرستار را تبریک گفت

سازمان بسیج مستضعفین با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به ملت بزرگوار ایران اسلامی به ویژه پرستاران بر ضرورت تبیین نقش پیام‌رسان کربلا در جامعه امروز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: حضرت زینب کبری (س) این اسوه ایمان و تقوی و این تندیس صبر و وقار، نه تنها شجاعت، حریت، عفاف و حیا را به بشریت آموخت بلکه از مکتبش باید درس ولایت‌مداری و حق‌مداری را فرا گرفت.

 این اطلاعیه با اشاره به اینکه بزرگداشت و تکریم حضرت زینب(س) و روز پرستار به خاطر اسوه جمالات و کرامات عالیه انسانی سومین نوه عزیز پیامبر است، می‌افزاید: درس از مکتب فرزند پاره تن پیامبر عظیم‌الشأن اسلام تنها به صبر و استقامت و پرستاری خلاصه نمی‌شود که اگر این بانوی شجاع نبود کربلا در کربلا می‌ماند.
 
در ادامه می خوانیم : زنان امروز در جامعه با تمسک به سیره حضرت زینب(س) با بصیرت‌بخشی به جامعه و خانواده‌ها حقایق در غبار فتنه‌ مانده عصر امروز را برای نسل جدید تبیین کنند، تا حقیقت دشمنان نظام اسلامی و دلبستگان داخلی آنها بر همگان مشخص شود و همچون پیام‌رسان نهضت عظیم عاشورا ختم زبون را رسوا کنند.
 
سازمان بسیج مستضعفین در پایان این اطلاعیه اظهار امیدواری کرده است جامعه خدمت‌گذار پرستاری با همت و جهاد علمی و همچنین روحیه بسیجی با ارائه نوآوری‌ها توفیقات بزرگی برای کشور به ارمغان آورند.
کد مطلب 1282668

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