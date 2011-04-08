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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

شروع کلاسها از 27 فروردین/

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان پودمانی کاردانی علمی کاربردی از فردا

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان پودمانی کاردانی علمی کاربردی از فردا

پذیرفته شدگان دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از فردا شنبه 20 فروردین می توانند ثبت نام خود را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته‌شدگان نهایی دوره‌های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی، از فردا شنبه 20 فروردین می توانند به مراکز آموزش علمی کاربردی به منظور انجام مراحل ثبت نام خود، مراجعه کنند.
 
این ثبت نام  تا 25 فروردین ادامه دارد و کلاسها از 27 فروردین آغاز می شوند.
 
پذیرفته‌شدگان می بایست با در دست داشتن مدارک شامل تصویر تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی، گواهی‌نامه پایان تحصیلات متوسطه یا گواهی معتبر دیپلم (همه پذیرفته‌شدگان باید قبل از ثبت‌نام فارغ‌التحصیل شده باشند) اصل فرم تأییدیه معدل جهت فارغ‌التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است و سایر مدارک مورد نیاز نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
 
کد مطلب 1282669

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