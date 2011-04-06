کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به سازمانهای جهانی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در بخشی از این بیانیه آمده است : به دنبال طرح مسالمت آمیز خواسته های انباشته شده ملت ها در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا، متاسفانه باز هم گروهی از حاکمان منطقه به جای پیروی از دستورات حیات بخش الهی، به متابعت از اولیاء طاغوت روی آورده و اطاعت کورکورانه از فرماندهی سپاه شیطان یعنی هیئت های حاکمه آمریکا و رژیم صهیونیستی را برگزیدند و به جای مدارا بر اساس "رحماء بینهم"، با مردمی که به بهانه خدمت به آنان منصب حکم فرمایی را تصاحب نموده اند، به استفاده از روش های خشونت آمیز و مغایر با اصول انسانی روی آوردند.

در ادامه می خوانیم : این حوادث یک بار دیگر نشان داد، بشر امروزی به ویژه در حوزه روابط اجتماعی، تا چه اندازه نیازمند پیروی از آموزه های وحیانی است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : در چنین وضعیت اسفباری، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران که متشکل از متخصصین حوزه های مختلف سلامت و پیروان ادیان مختلف الهی و مذاهب مختلف اسلامی می باشند، بر اساس اصل "ان هذه امتکم امه واحده" بر خود وظیفه می داند به عنوان بخشی از امت واحده پیام آور رحمت، ضمن محکومیت هر گونه برخورد خشونت آمیز با ملت ها، به مجریان خشونت های اخیر که شایستگی پیروی از گوهر دین و اخلاق انسانی را از دست داده اند، همچنین مسئولان محترم صلیب سرخ جهانی و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به استناد قوانین مورد توافق بین المللی، تذکر های الزام آور زیر را اعلام نمایند:

1- گزارش های رسیده به ویژه از بحرین بیانگر این واقعیت تلخ است که بر خلاف ماده 48 پروتکل یک و ماده 13 پروتکل 2 کنوانسیون ژنو مبنی بر لزوم تمایز بین مبارزین و جمعیت غیر نظامی، همچنین ممنوعیت انتقام گیری علیه مجروحین و بیماران، در برخی از کشورهای منطقه و به طور خاص در بحرین، مردم غیر مسلح و مجروحین تحت بدترین رفتارهای امنیتی قرار دارند. بدون تردید، مسئول اصلی عواقب این برخورد ها، دولت های حاکم خواهند بود و باید پاسخگوی همه رفتارهای غیر قانونی این روزها باشند.

2- به همه دولت های منطقه هشدار می دهیم؛ بر اساس بندهای چهارگانه ماده 12 کنوانسیون سوم در خصوص لزوم حمایت از واحدهای بهداری، بندهای 5 گانه ماده 15 آن مبنی بر لزوم حمایت از کارکنان بهداری غیر نظامی و بندهای سه گانه ماده 16 آن در مورد لزوم حمایت از انجام وظایف درمانی و مواد 29،30 و 31 آن در خصوص شرایط اخلاقی و روانی بازداشتگاه ها، مسئول کلیه اعمال ناقض این قوانین خواهند بود.

3- به دولت های مداخله گر به ویژه عربستان و امارات که به بهانه معاهده خود نوشته شورای همکاری به سرکوب مردم مسلمان بحرین شتافته اند ، هشدار می دهیم به استناد بندهای سه گانه ماده 14 در خصوص وظایف اشغالگر و ماده 19 آن در مورد دولت هایی که طرف مخاصمه نیستند، خود را اشغال کننده بدانید یا ندانید، مسئول جنایات نظامیانتان نسبت به مردم مسلمان منطقه بوده و باید در مقابل ملت های مسلمان و مجامع حقوقی پاسخگو باشید.

4- امروز مردم مناطق مختلف به ویژه در بحرین، یمن و لیبی به شدت نیازمند کمک های امدادی و درمانی می باشند. بر اساس ماده 17 کنوانسیون سوم در خصوص نقش سازمان های امدادی و شرح وظایف سازمان صلیب سرخ، از مسئولین محترم این سازمان مجدانه می خواهیم خارج از فضای حاکم بر تصمیمات بین المللی که متاثر از منابع قدرت های سلطه جو و کمپانی های سود جو شکل می گیرد به رسالت انسانی و حرفه ای خویش در قبال حوادث منطقه عمل نموده و از برخورد متفاوت با مردم منطقه بپرهیزند.

5- ضمن قدردانی از زحمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از مسئولین محترم این جمعیت نیز می خواهیم در اسرع وقت زمینه امداد رسانی حداکثری به مردم نیازمند منطقه و حضور فعال در همه صحنه های نیازمند اقدام درمانی را فراهم و نسبت به انجام بهینه وظیفه تاریخی خویش در قبال مردم مسلمان منطقه بیش از پیش بکوشد.