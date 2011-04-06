بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه مبلغ یارانه‌های پرداختی در مجموع هزار و 626 میلیون ریال است، گفت: این یارانه‌ها از سال 86 تاکنون به هنرمندان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه 274 طرح از سوی هنرمندان شهرستان تویسرکان پذیرفته شده، ادامه داد: این تعداد طرح هزار و 325 میلیون ریال یارانه را به خود اختصاص داده است.

عباسی اظهار داشت: هنرمندان شهرستان‌های همدان، ملایر، بهار و رزن نیز به ترتیب 106، 84، 44 و 65 میلیون ریال یارانه دریافت کردند.

سفالگران در ردیف دریافت بیشترین یارانه

وی با بیان اینکه هنرمندان رشته‌های منبت کاری، سفالگری و مصنوعات چرمی بیشترین دریافت کنندگان یارانه‌ها بودند، اضافه کرد: پرداخت این یارانه‌ها از سال 86 تاکنون صورت گرفته است.

عباسی فعال بودن کارگاه‌های صنعتگران را یکی از شروط اصلی دریافت یارانه عنوان کرد و یادآور شد: آن دسته از صنعتگرانی که پیش از این اقساط تسهیلات را به موقع پرداخت کرده‌اند، یارانه گرفته‌اند.

معاونت صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: در سال گذشته 45 طرح صنایع‌دستی و هنرهای سنتی برای دریافت تسهیلات به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی شد.

عباسی با اشاره به اینکه معرفی این طرح‌ها با هدف دریافت هزار و 970 میلیون ریال تسهیلات صورت گرفته است، گفت: طرح‌های معرفی شده به 31 هنرمند زن و 14 صنعتگر مرد اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: هنرمندان همدانی با 12 طرح بیشترین و هنرمندان شهرستان های نهاوند و فامنین با یک طرح کمترین تسهیلات را دریافت می کنند.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه برخی طرح‌ها از محل مانده اعتبار سال 88 و مابقی از اعتبار سال گذشته معرفی شده‌اند، افزود: طرح‌های صنعتگران ملایر، تویسرکان، اسدآباد، رزن و کبودرآهنگ نیز تسهیلات دریافت می‌کنند.

صندوق مهر امام رضا(ع) به هنرمندان تسهیلات می دهد

وی یادآور شد: تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) با هدف راه اندازی، تجهیز کارگاه‌های صنایع‌دستی و اشتغالزایی در اختیار هنرمندان قرار می‌گیرد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی همدان همچنین از معرفی 9 طرح در سال گذشته به شرکت شهرک‌های صنعتی این استان برای دریافت تسهیلات خبر داد و اظهار داشت: تسهیلات مورد نیاز این طرح‌ها از محل کمک‌های فنی و اعتباری بانک صنعت و معدن تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 9 طرح به شرکت شهرک‌های صنایع‌دستی همدان معرفی شد، افزود: مجموع تسهیلات مصوب سال قبل چهار هزار و 850 میلیون ریال است.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان همدان تأکید کرد: میزان تسهیلات پرداختی در سال 89 به دو طرح مربوط می‌شود که یک هزار و 100 میلیون ریال تسهیلات دریافت کردند.

وی یادآور شد: تمام طرح‌های معرفی شده به بانک صنعت و معدن به هنرمندان مرد استان همدان تعلق دارد.