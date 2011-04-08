به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که شامل 110 قطعه شعر کوتاه است در 120 صفحه منتشر شده و در آن شعرهایی از ابراهیم پور آورده شده که در همه آنها واژه "تو" نقش محوری را بازی می‌کند.

محمد صالح‌علا در بخشی از مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته، آورده است: شاعر نازنین این دفتر، مرد ایستاده‌ای است مثل الف، به پاس این ایستادگی و شهامتی که در آثارش دیده‌ام، این یادداشت را دو دستی می‌نویسم. عزیز روزگار ما پیام ابراهیم‌پور هم قصه‌هایی و انگیزه‌هایی دارد و این شعرها و نازبازی‌ها همه ناشی از آن بهانه است. منی که اینها را نوشته‌ام، خود بهانه ایشان را برای سرودن این دفتر دیده‌ام و می‌شناسم. همچنان که دلیل آواز خواندن پرنده‌ها را می‌دانم، ولی بروز نمی‌دهم! زیرا هر عیبی که داشته باشم، دهن لق نیستم؛ که میانجی حرف‌های من و شما و شاعر همین سروده‌هاست.

برخی از شعرهای این مجموعه عبارتند از: "منتظرم... کسی بیاید بگوید: سک سک. من پیدا کردم گمشده‌ام را!"

"از تو بدم می‌آید. ببخشید! از واژه تو. چه می‌شد اگر همه شعرهای من. با تو آغاز نمی‌شد؟!"

"دنیا را دوست دارم، به بهانه تو. تو را دوست دارم، بی بهانه!"

مجموعه شعر "ببخشید! از تو بدم می‌آید..." با قیمت 2500 تومان منتشر شده است.

پیام ابراهیم‌پورکه نخستین مجموعه شعرش را به تازگی منتشر کرده است در سابقه فعالیتش تهیه‌کنندگی برنامه‌های ماه عسل، چشم آسمان، فیروزه و ... را برعهده داشته و گوینده برنامه شبانگاهی "اینجا شب نیست" در رادیو جوان است.