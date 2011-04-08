ثبت نام جدیدی در کاروانهای عمره انجام نمی شود/ ظرفیت تکمیل است

علی غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعزام زائران عمره مفرده در حال حاضر بدون هیچ مشکلی ادامه دارد، افزود: در سال گذشته افراد دارای فیش بانکی و اولویت تا 220 برای ثبت نام در کاروانها فراخوانده شدند.

وی تاکید کرد: ثبت نامها انجام شده و تا کنون ظرفیت ها تکمیل است اما چنانچه درآینده ظرفیت خالی وجود داشت احتمال اینکه از اولیتهای دیگر نیز برای ثبت نام دعوت شود، وجود دارد.

مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه در عمره امسال 800 هزار نفر اعزام می شوند، گفت: تا دو سال آینده تمامی متقاضیانی که دارای فیش بانکی برای سفر به عمره هستند اعزام خواهند شد.

غیرتی گفت: اعزام زائران تا 12 مرداد ماه به طول می انجامد.