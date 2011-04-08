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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ثبت نام جدیدی در کاروانهای عمره انجام نمی شود/ ظرفیت تکمیل است

ثبت نام جدیدی در کاروانهای عمره انجام نمی شود/ ظرفیت تکمیل است

مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت: با توجه به اینکه ظرفیت کاروانهای عمره تکمیل است به همین دلیل ثبت نام جدیدی تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.

علی غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعزام زائران عمره مفرده در حال حاضر بدون هیچ مشکلی ادامه دارد، افزود: در سال گذشته افراد دارای فیش بانکی و اولویت تا 220 برای ثبت نام در کاروانها فراخوانده شدند.

وی تاکید کرد: ثبت نامها انجام شده و تا کنون ظرفیت ها تکمیل است اما چنانچه درآینده ظرفیت خالی وجود داشت احتمال اینکه از اولیتهای دیگر نیز برای ثبت نام دعوت شود، وجود دارد.

مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه در عمره امسال 800 هزار نفر اعزام می شوند، گفت: تا دو سال آینده تمامی متقاضیانی که دارای فیش بانکی برای سفر به عمره هستند اعزام خواهند شد.

غیرتی گفت: اعزام زائران تا 12 مرداد ماه به طول می انجامد.

کد مطلب 1282782

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