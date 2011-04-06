نمایشگاه نقاشان گرجستانی در نگارخانه شیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه 19 فروردین نمایشگاه نقاشی‌های دوایت گاگو شیدزه و گیورگی گاگو شیدزه، هنرمندان گرجستانی در نگارخانه شیرین آغاز به کار می‌کند.

داویت گاگو شیدزه، 51 ساله در زمره هنرمندان صاحب سبک و باسابقه گرجی محسوب می‌شود که پیش از این ده نمایشگاه انفرادی در کشورهای مختلفی نظیر فرانسه، آلمان، ... داشته و در 21 نمایشگاه گروهی آثارش را ارائه داده است.

گیورگی گاگو شیدزه، 28 ساله نیز در پرونده هنری‌اش دو نمایشگاه انفرادی در تفلیس، چهار نمایشگاه گروهی و کسب جایزه بهترین نقاشی سال 2005 بانک گرجستان بوده است.

این نمایشگاه با همکاری بنیاد ناتلانیکونووا، موسسه فرهنگی اکو، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در گرجستان و سفارت گرجستان تا چهارشنبه 24 فروردین در نگارخانه شیرین دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند همه روزه از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر از این آثار در فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی شمالی، پلاک 125 باغ انجمن خوشنویسان، نگارخانه شیرین دیدن کنند.