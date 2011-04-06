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۱۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

نمایشگاه نقاشان گرجستانی در نگارخانه شیرین

نمایشگاه نقاشان گرجستانی در نگارخانه شیرین

نمایشگاه دو نقاش گرجستانی از دو نسل مختلف هنرمندان این کشور در نگارخانه شیرین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه 19 فروردین نمایشگاه نقاشی‌های دوایت گاگو شیدزه و گیورگی گاگو شیدزه، هنرمندان گرجستانی در نگارخانه شیرین آغاز به کار می‌کند.

داویت گاگو شیدزه، 51 ساله در زمره هنرمندان صاحب سبک و باسابقه گرجی محسوب می‌شود که پیش از این ده نمایشگاه انفرادی در کشورهای مختلفی نظیر فرانسه، آلمان، ... داشته و در 21 نمایشگاه گروهی آثارش را ارائه داده است.

گیورگی گاگو شیدزه، 28 ساله نیز در پرونده هنری‌اش دو نمایشگاه انفرادی در تفلیس، چهار نمایشگاه گروهی و کسب جایزه بهترین نقاشی سال 2005 بانک گرجستان بوده است.

این نمایشگاه با همکاری بنیاد ناتلانیکونووا، موسسه فرهنگی اکو، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در گرجستان و سفارت گرجستان تا چهارشنبه 24 فروردین در نگارخانه شیرین دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند همه روزه از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر از این آثار در فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی شمالی، پلاک 125 باغ انجمن خوشنویسان، نگارخانه شیرین دیدن کنند.

کد مطلب 1282805

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