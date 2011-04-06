انجام 52 هزار آزمایش تشخیصی دامپزشکی در آذربایجان غربی

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه در این راستا 10 هزار و 432 آزمایش سرولوژی دام، 29 هزار و 547 مورد آزمایش سرولوژی طیور، 513 آزمایش آنالیز شیمی، یک هزار و 753 مورد کشت میکروبی، 250 مورد آزمایش سم شناسی، هفت هزار و 513 مورد آزمایش انگل شناسی و دو هزار و 630 مورد pcr انجام شد.

وی بیان کرد: این اداره کل جهت ایفای نقش نظارتی و حکومتی خود در راستای تشخیص انواع بیماریهای دام، طیور و آبزیان، عوامل میکروبی آلوده کننده مواد غذائی و نظارت بر بهداشت عمومی و باقیمانده های دارویی در مواد غذایی مورد مصرف مردم، در آزمایشگاه ممتاز منطقه ای شمالغرب کشور با دارا بودن بخشهای آنالیز مواد غذایی، آنالیز فراورده های خام دامی، سرولوژی، میکروبیولوژی، انگل شناسی آزمایشات لازم را انجام دادند.

بازرسی بهداشتی 4260 مرکز عرضه فرآورده های خام دامی درآذربایجان غربی

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی همچنین در ادامه در سطح استان اکیپهای ستادهای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروزی با بکارگیری 171 نفر دکتر دامپزشک، بازرسین بهداشتی و نیروهای فنی در قالب 57 اکیپ ثابت و سیار بازرسی بهداشتی دامپزشکی، موفق به بازرسی چهار هزار و 263 مورد از مراکز عرضه انواع فرآورده های خام دامی گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و ماهی و تعداد 945 رستوران و غذاخوری شدند.

دیلمقانی خاطرنشان کرد: اجرای طرح ویژه نوروزی در استان توسط اکیپهای بازرسی بهداشتی دامپزشکی به مدت 24 روز برای نظارت بر مراکز عرضه انواع فرآورده های خام دامی انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 60 درصد رشد برخوردار بود.