رونمایی از دومین آثار گنجینه هنر معاصر موسسه فرهنگی هنری صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه طبیعت از منظر نقاشان نوگرای معاصر ایران، حدود 50 اثر از نقاشان ایرانی که در میان آنها شاخص‌ترین نام آوران نقاشی معاصر این کشور در نیم قرن اخیر حضور دارند، در نگارخانه خیال رونمایی می‌شود.

رونمایی دوم گنجینه صبا از آن جهت به ارائه طبیعت در نگاه نقاشان نوگرا اختصاص می‌یابد که تنوع چشمگیری از سبک‌ها و شیو‌ه‌ها از واقع‌گرا تا انتزاعی و طیف گسترده و گوناگونی از رویکردها و منظرهای موجود در کارنامه نیم قرن نقاشی نوگرای معاصر ایران را از موضوع طبیعت به نمایش خواهد گذاشت.

این نمایشگاه از روز یکشنبه 28 فروردین در موسسه فرهنگی هنری صبا به نشانی خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان صبا (مظفر)، شماره 125 آغاز می‌شود.