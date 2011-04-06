انجام زایمان بی درد در همدان 9 درصد افزایش یافت

زهرا طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: با فعالیتهای صورت گرفته از سوی واحد زایمان و اطلاع رسانی های انجام شده در این خصوص، میزان زایمان بی‌درد در این مرکز افزایش یافته است.

وی گفت: با افزایش زایمان های بی‌درد استقبال خانواده ها از زایمان NVD بیشتر شده و درصد سزارین کاهش می یابد.

مدیر مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان از کاهش 23 دقیقه ای زمان ورود تا خروج بیمار در اورژانس بیمارستان خبر داد و گفت: با تلاش صورت گرفته از سوی مسئولان مرکز و رزیدنت های زنان مدت زمان ورود بیمار تا خروج وی کاهش چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: مدت زمان حضور بیمار از ابتدای ورود به این مرکز و طی فرایند تریاژ، انجام ویزیت و اقدامات درمانی مورد نظر تا تعیین تکلیف بیمار برای ورود به اتاق عمل از 112 دقیقه در آبان ماه به 89 دقیقه در بهمن ماه سال گذشته کاهش یافت.

طوسی افزود: با توجه به حیاتی بودن این مرحله در سیر درمان و بهبودی بیمار و کاهش خطرات آتی، کاهش این زمان بسیار کمک کننده است.

طوسی میزان رضایتمندی بیماران از غذای بیمارستان را 90 درصد اعلام کرد و گفت: تلاش های قابل توجهی در این راستا صورت گرفته است.

وی برگزاری امتحان میان دوره ای دستیاران (درون بخشی ) و بازدید مسئولان دانشکده پزشکی از گروه زنان بیمارستان با هدف بررسی مسائل آموزشی دستیاری را از دیگر فعالیتهای آن مرکز در بهمن و اسفند ماه سال گذشته برشمرد.