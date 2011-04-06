مازیار ظهیرالدینی سرگروه نوازندگان ویولن ارکستر زهی "پارسیان" با اعلام این خبر در توضیح چرایی توقف فعالیت های این ارکستر به خبرنگار مهر، گفت : ارکستر زهی پارسیان به دلیل مشکلات داخلی و عوامل بیرونی مانند مشکلات متعدد برای دعوت از رهبران خارجی و در نهایت عدم برگزاری کنسرت در دوسال گذشته تصمیم گرفت که به فعالیت های خود خاتمه دهد.

وی در ادامه افزود : البته ناگفته نماند که برخی از نوازنده های ارکستر در قالب ارکستر مجلسی نیاوران به رهبری میثم مروستی به فعالیت خود ادامه داده اند و نخستین کنسرت خود را در جشنواره بیست و ششم به روی صحنه بردند.

این نوازنده ویولن در پایان صحبت های خود با اشاره به فعالیت خود در گروه کوارتت زهی تهران به سرپرستی شاهین فرهت گفت : به دنبال عدم فعالیت در ارکستر زهی پارسیان به دعوت دکتر شاهین فرهت با کوارتت زهی تهران همکاری کردم که حاصل این همکاری برگزاری یک کنسرت در جشنواره گذشته بود که با استقبال مواجه شد.

لازم به ذکر است نخستین کنسرت کوارتت زهی تهران با اجرای آثاری از موزارت، بتهوون و هایدن به روی صحنه رفت و ستاره بهشتی نوازنده ویولا، مازیار ظهیرالدینی و بابک کوهستانی ویولن و آیدین احمدی نژاد ویولنسل از جمله نوازندگان این گروه موسیقی هستند.