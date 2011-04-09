تعیین قیمت هتلها منوط به دریافت بسته های حمایتی دولت است

خسرو گلشن ایرانپور به خبرنگار مهر گفت: بسته های حمایتی شامل این است که صنعت گردشگری را طوری حمایت کنیم که بتواند به اهداف خود در اجرای برنامه های گردشگری سال 1404 دست یابد.

وی افزود: کاهش عوارض و مالیاتها در صنعت گردشگری و در نظر گرفتن هزینه جاری و در اختیار گذاشتن امکانات می تواند در نهایت باعث رشد صنعت گردشگری شود.

دبیر جامعه هتلداران کشور گفت: معتقدیم با توجه به هزینه های مختلفی که به هتلها تحمیل می شود و افزایش نرخ این هزینه ها، یکی از راههای فائق آمدن بر مشکلات این است که بسته های حمایتی را در این بخش دریافت کنیم.

وی با اشاره به موافقت ریاست جمهوری با ارائه بسته های حمایتی دولت به صنعت گردشگری گفت: در این زمینه ستادی تشکیل شد و قرارشد مفاد این بسته ها در سه مرحله اعلام شود.

عضو ستاد هدفمندی یارانه ها گفت: صنایع دستی نیز از آنجایی که جزو صنایع کشور به شمار می آید، مشمول دریافت بسته حمایتی می شود.

بنابراین گزارش، آنجایی که طبق مصوبه دولت 30 درصد از درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قالب بسته های حمایتی به 9 صنعت کشور اختصاص می یابد، تلاش شد تا بخشی از این مبلغ به گردشگری در قالب صنعت گردشگری کشور ارایه شود.

بنابراین برای گرفتن بسته های حمایتی دولت، طرحی در ستاد هدفمندی یارانه های سازمان میراث فرهنگی تدوین و پیش نویس آن تهیه شد. در این طرح از دولت تقاضا شد که بسته های حمایتی دولت به صنعت گردشگری نیز اختصاص یابد که در نهایت سال گذشته رئیس جمهور با این طرح موافقت کرد.