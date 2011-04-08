طرح نوسازی خودروهای فرسوده استان تهران شتاب می گیرد

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: تمامی نهادهای اجرایی باید برای کاهش آلودگی هوای شهر تهران اقدام کنند تا آلودگی هوای شهر تهران در سالجاری به حداقل برسد.

کارخانجات آلاینده در سال 90 محدود می شوند

وی ضمن اشاره به لزوم همیاری شهرداری تهران و سازمان محیط زیست، تأکید کرد: از دیگر اقدامات کاهش آلودگی هوای تهران، طرح زوج وفرد کردن خودروها و محدود شدن کارخانجات آلاینده است.

رئیس شورای اداری استان تهران با تأکید بر اینکه تمامی نهادهای اجرایی باید در جهت کاهش آلودگی هوای شهر تهران تلاش کنند، افزود: آلودگی هوای شهر تهران با عملی نمودن طرحهای فوق در سال 90 به حداقل می رسد.

وی خاطرنشان کرد: طرح زوج و فرد خودروها باید به نحوی اجرا شود که مشکلی برای مردم شهر تهران ایجاد نشود.

تمدن افزود: از سیاست های دولت در جهت کاهش جمعیت شهر تهران استفاده شده و به این امر سرعت داده می شود.

وی ادامه داد: محدودیت های ساخت و ساز در استان تهران اعمال می شود تا از آلودگی هوای این کلانشهر کاسته شود.