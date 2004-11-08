رشد صنعت توريسم كشور نيازي به كارشناسان خارجي ندارد

دكتر حميد ضرغام در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در كشور، صاحبنظران و متخصصين بي شماري در عرصه صنعت توريسم وجود دارند كه متاسفانه به دانش وتجربه آنها بها داده نمي شود وكساني كه درراس امورهستند نيز تخصص كافي ندارند.

وي افزود: به منظور توسعه اين صنعت علاوه بر استفاده از نظر كارشناسان و متخصصين بايد زيرساختهاي اساسي و مورد نياز توسعه و همچنين مسيرهاي خاص گردشگري كشور مورد توجه و بازسازي قرار بگيرند.

وي خاطر نشان كرد: يكي از اقداماتي كه مي توان براي جذب بيشتر گردشگر انجام داد تقويت جاذبه هاي داراي استانداردهاي بين المللي است كه از اين راه مي توان توريست بيشتري را به كشور جذب كرد.

بنيانگذار رشته مديريت توريسم تاكيد كرد: براي اينكه به پيش بيني هاي برنامه چهارم توسعه در جهت رشد 30 در صدي گردشگر و همچنين درآمد سالانه 5/1 ميليارد دلاري دست پيدا كنيم بايد از نيروي جوان وآموزش ديده ، راهكارهاي عملي و طرحهاي اجرايي و... استفاده كرد.

وي درخاتمه اظهار داشت : در حال حاضرصنعت توريسم دركشور ما درحاشيه قراردارد وبصورت تفريحي با آن برخورد مي شود بنابراين مسوولين كشوربايد اين صنعت را باتوجه به اشتغالزايي وپولساز بودن آن جدي بگيرند واز برخي از سرمايه گذاريهاي عمومي صرف نظر كنند ودر كوتاه مدت سرمايه گذاري كنند تا در دراز مدت سود آوري زيادي به همراه داشته باشد.