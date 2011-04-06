به گزارش خبرگزاری مهر، با درخواست سجاد مرادی برای استخدام یک مربی تخصصی دوهای نیمه استقامت و استقامت از کشور الجزایر، فدراسیون دوومیدانی با "سعید گورنی" مربی مراکشی الاصل این رشته وارد مذاکره شد.

مسئولان فدراسیون در تلاش هستند تا با پیگیری این مذاکرات زمینه همکاری با مربی مورد نظر سجاد را فراهم کنند. "گورنی" از قهرمانان دوومیدانی جهان و المپیک است.

همچنین فدراسیون دوومیدانی در حال برنامه‌ریزی برای حضور سجاد مرادی دوومیدانی‌کار طلایی ایران در بازیهای آسیایی گوانجو، برای برپایی تمرینات در یکی از بزرگترین و مطرح‌ترین کمپ‌های تمرینی دوهای نیمه استقامت دنیاست که به زودی با قطعی شدن آن برنامه و زمان اردو اعلام می‌شود. به غیر از دونده المپیکی کشورمان سه دوومیدانی کار دیگر نیز به این کمپ معرفی شده‌اند.