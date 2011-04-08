برگزاری کلاسهای فرهنگی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه اختیاری است

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره " نحوه فعالیت مدارس در روزهای پنجشنبه گفت: ارائه برنامه های فرهنگی در اختیار مدیر مدرسه است و وی در این باره تصمیم گیری می کند.

وی ادامه داد: خانواده ها علاقه ای به شرکت فرزندانشان در کلاسهای فرهنگی در روزهای پنجشنبه ندارند.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده بود که مدارس ابتدایی روزهای پنجشنبه تعطیل نیستند و به جای برنامه های درسی برای دانش آموزان علاقه مند کلاسهای فرهنگی برگزار می شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بدنبال این هستیم که ارتباط خانواده ها با دانش آموزان بیشتر شود و آنها بتوانند روزهای بیشتری را در کنار فرزندان خود سپری کنند چون واقعا این نیاز در کودکان وجود دارد که در کنار پدر و مادر خود باشند.