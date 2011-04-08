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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برگزاری کلاسهای فرهنگی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه اختیاری است

برگزاری کلاسهای فرهنگی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه اختیاری است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه گفت: فعالیت مدارس در این روز و برگزاری کلاسهای فرهنگی برای دانش آموزان در اختیار مدیر مدرسه است و وی می تواند در این باره تصمیم گیری کند.

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره " نحوه فعالیت مدارس در روزهای پنجشنبه گفت: ارائه برنامه های فرهنگی در اختیار مدیر مدرسه است و وی در این باره تصمیم گیری می کند.

وی ادامه داد: خانواده ها علاقه ای به شرکت فرزندانشان در کلاسهای فرهنگی در روزهای پنجشنبه ندارند.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده بود که مدارس ابتدایی روزهای پنجشنبه تعطیل نیستند و به جای برنامه های درسی برای دانش آموزان علاقه مند کلاسهای فرهنگی برگزار می شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بدنبال این هستیم که ارتباط خانواده ها با دانش آموزان بیشتر شود و آنها بتوانند روزهای بیشتری را در کنار فرزندان خود سپری کنند چون واقعا این نیاز در کودکان وجود دارد که در کنار پدر و مادر خود باشند.

کد مطلب 1282882

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