امین شعبانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر گفت : قانون مصوب مجلس برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان باید تاکنون اجرا می شد .

وی افزود: دولت تاکنون اراده ای برای انجام این کار از خود نشان نداده و همین امر باعث نامه نگاری رئیس مجلس به رئیس جمهور شده است.

نماینده سنندج خاطر نشان کرد: ما همچنان که منتظر تشکیل این وزارتخانه از سوی دولت هستیم ، از سوی دیگر اقداماتی را که برای اجرای این قانون لازم است، انجام خواهیم داد.

شعبانی تصویب ردیف بودجه برای وزارت ورزش و جوانان را از جمله کارهای مجلس برای اجرای این قانون خواند و گفت: دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال 90 ردیف های جداگانه ای برای سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی در نظر گرفته است ، اما در کمیسیون تلفیق این دو ردیف به یک ردیف برای وزارت ورزش تبدیل خواهد شد.

به گزارش مهر، مهلت سه ماهه رئیس جمهور برای معرفی وزیر ورزش و جوانان امروز ( 20 فروردین ) به پایان رسید .

تشکیل وزارت ورزش و جوانان 13 دیماه سال 89 در مجلس تصویب شد و معاون اول رئیس جمهور در همان تاریخ در مصاحبه با خبرنگاران گفت: "دولت به تصویب طرح ادغام سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس انتقاد دارد اما به قانون عمل خواهد کرد ."



با این حال با گذشت دوماه و نیم از پایان مهلت قانونی تشکیل این وزارتخانه دولت هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده است . در این مدت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور این موضوع را تذکر داد.

بنا بر این گزارش مهلت سه ماهه معرفی وزیر وزرش و جوانان در حالی امروز به پایان می رسد که پیش از این نیز محمود احمدی نژاد در سال 87 وزیر اقتصاد و دارایی خود را در دولت دهم ، ده روز پس از پایان مهلت قانونی به مجلس معرفی کرده بود.