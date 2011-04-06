به گزارش خبرگزاری مهر، "لیندا لی وی" معاون دبیر کمیته توسعه بازرگانی و اقتصادی هنگ کنگ گفت: تحریم های اخیر هنگ کنگ شامل شرکت های تحت پوشش شرکت کشتیرانی ایران که در هنگ کنگ به ثبت رسیده اند نمی شود.

وی افزود: مقامات محلی هنگ کنگ بررسی های لازم را از شرکت های تحریم شده به انجام رسانده و علی‌رغم اتهامات وارده به خط کانتینری ایران و ارتباط آن با برنامه موشکی ، این شرکت‌ها هیچگونه مشکلی جهت ادامه فعالیت ندارند.

این مقام هنگ کنگی اظهار داشت: دولت آمریکا ادعا می‌کند شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سال 2008 میلادی با ثبت تعدادی از شرکت‌های تحت پوشش خود در هنگ کنگ، اقدام به دور زدن محدودیت‌ها و تحریم های اعمالی کرده و به همین دلیل این شرکت ها در ماه ژانویه 2011 میلادی مورد تحریم اتاق کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند.

معاون دبیر کمیته توسعه بازرگانی و اقتصادی هنگ کنگ تاکید کرده است: براساس شواهد، این شرکت‌های کشتیرانی ناقض قوانین وضع شده نیستند لذا تحریم های اخیر شامل این شرکت ها نخواهد شد.

تحریم‌های اخیر مقامات هنگ‌کنگ بیشتر مربوط به عملیات مالی و محمولات غیر قانونی و لحاظ شده در فهرست تحریم‌ها و یا کشتی‌هایی که محمولات تحت تحریم را حمل می کنند، می شود. همچنین برخی از منابع غیر رسمی چندی پیش اعلام کردند هنگ کنگ اموال شرکت کشتیرانی ایران را در راستای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل توقیف می کند.