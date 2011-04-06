به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه ریزی و ساماندهی موقوفات سورک در فرمانداری میاندرود افزود: رسیدگی به امور موقوفات دارای اهمیت بوده و هدف این نهاد، ساماندهی موقوفات استان است که هماهنگی و همکاری مردم و دستگاه های اجرایی را می طلبد.

وی خاطر نشان کرد: در امور موقوفه باید طوری عمل شود که حق موقوفه پایمال شود و برای مردم مشکلاتی ایجاد نکند.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران گفت: هر موقوفه نیاز به تبلیغ و شناساندن دارد تا در حفظ وتثبیت و حیات آن گام برداشته شود و به همین منظور ساخت تابلوهای موقوفات و بقاع متبرکه با مشخصات کامل و اعزام مبلغ به مناطق محروم جهت تبلیغ فرهنگ وقف وتعظیم شعائر دینی باید در دستور کار برنامه 90 قرار گیرد.

سهرابی گفت: جهت رفع مشکالات زمینهای وقفی تبدیل به احسن زمین های کمتر از یکدانگ وقف را در دستور کار قرار دادیم که در قبال فروش این اراضی، زمین معوضی با نام همان موقوفه در جای دیگر خریداری تا نیت واقف به نحو احسن اجرا شود.

فرماندار میاندرود نیز با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در باب ماهیت وقف گفت: همه ما نسبت به ارزش و خدمات وقف تاکید داریم و باید مشکلات پیش راه را به کمک هم وتبادل نظر کارشناسان مربوطه از پیش رو برداریم.

علی رجبی گفت: از مشکلاتی که مردم سورک با آن روبرو هستند این بوده که زمین های تحت تصرف آنان دارای سند نیست و از تسهیلات لازم بی بهره اند که باید و تشویق مردم به اجاره کردن زمین های وقفی در منطقه تبلیغ شود.

در این جلسه تصمیمات و مصوبات قابل توجهی در باب ساماندهی موقوفات سورک اخذ شد.