طلاب کرج در تجمعی کشتار مردم بحرین را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، روحانیان و طلاب استان البرز کشتار مردم بحرین را محکوم کردند و با برگزاری راهپیمایی و سر دادن شعارهایی حمایت خود ا از مردم بی گناه لبنان بیان کردند.

در این راهپیمایی شمار زیادی از طلاب و روحانیون حوزه های علمیه استان البرز و اعضای مدارس علمیه این استان حضور داشتند.

این افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی اقدامات ضد انسانی حاکمان زورگوی بحرین را محکوم کرده و حمایت خود را از این افراد اعلام کردند.

در این تجمع اعتراض آمیز با صدور قطعنامه ای روحانیان و طلاب حوزه های علمیه استان البرز کشتار مردم بی گناه بحرین را محکوم کرده و حمایت همه جانبه خود را از مردم انقلابی بحرین اعلام کردند.

طلاب و روحانیان حوزه علمیه استان البرز در محکومیت کشتار مردم بحرین در محل مصلی نماز جمعه شهرستان کرج تجمع کرده و در پایان قطعنامه خود را با تسلیت به مردم بحرین قرائت کردند.