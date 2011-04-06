عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صادرات انواع کالاهای مازندران در سال 89 با رشد صعودی از مرز 977 هزار تن به ارزش 193میلیون و 696 هزار دلار فراتر رفته است.

وی خاطر نشان کرد: انواع کالا شامل سیمان، کلینگر، روغن نباتی و گل و گیاه و مواد معدنی به مقصد کشورهایی مانند روسیه، عراق، فرانسه، اتریش و کشورهای آسیای مرکزی صادر شده است.

وی افزود: در این مدت حدود 217 هزار تن انواع کالا شامل تخته، گازوئیل و کاست و تکیه گاز فلزی به ارزش 142 میلیون و 840 هزار دلار به مقصد افغانستان، امارات، عراق و پاکستان ترانزیت خارجی شده که نسبت به مدت مشابه در سال 88 از نظر وزنی 85 درصد و از نظر ارزشی 84 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان یادآور شد: بالغ بر دو میلیون و 336 هزار تن انواع کالاهای وارداتی شامل تخته، کاغذ، گندم و جو به ارزش یک میلیارد و 166 میلیون و 222 هزار دلار از کشورهای روسیه، چین به مازندران وارد شده است.

مازندران یکی از قطبهای صادرات برخی محصولات کشاورزی نظیر پرتقال و کیوی در کشور است.