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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۵۱

رضایی در گفتگو بامهر:

آشتیانی حق دارد نفراتش را انتخاب کند/"دوومیدانی" خانه من است

آشتیانی حق دارد نفراتش را انتخاب کند/"دوومیدانی" خانه من است

دبیر مستعفی فدراسیون دوومیدانی بعد از قطع همکاری با این فدراسیون، گفت: آشتیانی این حق را دارد که نفرات زیر مجموعه‌اش را با سلیقه خود انتخاب کند.

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: من این حق را برای آشتیانی قائل شدم که با استعفای خودم، دست وی را برای انتخاب دبیرش باز بگذارم. هر مدیری و حتی خود آشتیانی هم این حق را دارند که نفرات زیر مجموعه شان را با سلایق و خواسته‌های خود انتخاب کنند.

وی تاکید کرد: کناره گیری من هیچ دلیلی غیر از این ندارد و مشکلی هم با آشتیانی به عنوان سرپرست فدراسیون ندارم.

دبیر پیشین فدراسیون خاطرنشان کرد: دوومیدانی خانه من است و من به هیچ عنوان از این مجموعه جدا نمی‌شوم. از این پس باز هم در همان مسئولیت قبلی ام یعنی ریاست هیئت دوومیدانی استان تهران ادامه همکاری می‌‍دهم.

وی ادامه داد: من در چند سال گذشته مسئولیت کمیته نوجوانان و جوانان را هم برعهده داشته‌ام و قهرمانانی چون سجاد مرادی، احسان حدادی و بسیاری دیگر در زمان مسئولیت من کار خود شروع کردند و اینکه آنها این روز قهرمان آسیا هستند از افتخارات من محسوب می‌شود.

علیرضا رضایی دبیر فدراسیون دوومیدانی بعد از تعطیلات نوروز سال 90 از سمت خود کناره گیری کرد. هم اکنون محمدرضا آشتیانی سرپرستی فدراسیون دوومیدانی را برعهده دارد.

کد مطلب 1282921

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