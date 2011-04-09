به گزارش خبرنگار مهر، والیبالیست‌های نوجوان کشورمان که تاکنون پنج مرحله اردوی آماده‏سازی پشت سر گذاشته‎اند روز دوشنبه عازم صربستان می‌شوند تا ششمین مرحله آماده‎سازی خود را در این کشور برگزار کنند. این اردو در منطقه "کوپا اونیک" و شهر بلگراد پیگیری خواهد شد.

سالارممتازیان، میلاد عبادی پور، رسول نجفی، محمد امیرمحمد، محمد عزیزی، محمد فلاح، علی جعفری، فرامرز ظریف، امیر علی محمد فتحعلی، ابولفضل قلی پور، قاسم کارخانه، سجاد دهنوی، جواد حسین آبادی، سعید تقوی، توحید زروکیان و امید ثابتی‌پور 16 بازیکنی هستند که برای حضور در نخستین اردوی برون تیم والیبال نوجوانان انتخاب شده‎اند. این بازیکنان تا 20 اردیبهشت‎ماه تمرینات و دیدارهای تدارکاتی خود در صربستان را پیگیری خواهند کرد.

تیم والیبال نوجوانان که مرحله پنجم اردوی آماده‎سازی خود را بدون سرمربی پیگیری کردند بدون در اختیار داشتن وی تهران را به مقصد صربستان ترک می‌کند. "ست کوویچ" سرمربی تیم والیبال نوجوانان است که پس از اتمام مرحله چهارم اردوی آماده‌سازی ایران را ترک کرد. این مربی در صربستان به کادر فنی تیم نوجوانان کشورمان می‎پیوندد تا در کنار محمد وکیلی (مربی)، "برانیسلاو یوانف" (بدنساز) و "ایوان گرکوویچ" (آنالیزور) تمرینات اردونشینان این تیم را زیر نظر بگیرد.

اردوی پنجم تیم والیبال نوجوانان بدون سرمربی و زیر نظر محمد وکیلی و "برانیسلاو یوانف" پیگیری شد

اردوی آماده‎سازی تیم والیبال نوجوانان که برای شرکت در رقابت‎های قهرمانی جهان آماده می‎شود تا 20 اردیبهشت‎ماه در صربستان پیگیری خواهد شد. این اردو در منطقه کوهستانی "کوپا اونیک" و در کمپ تیم‎های ملی صربستان آغاز می‎شود. سپس اردونشینان به بلگراد می‎روند تا برگزار کننده 9 دیدار تدارکاتی در این شهر باشند.