به گزارش خبرنگار مهر، والیبالیستهای نوجوان کشورمان که تاکنون پنج مرحله اردوی آمادهسازی پشت سر گذاشتهاند روز دوشنبه عازم صربستان میشوند تا ششمین مرحله آمادهسازی خود را در این کشور برگزار کنند. این اردو در منطقه "کوپا اونیک" و شهر بلگراد پیگیری خواهد شد.
سالارممتازیان، میلاد عبادی پور، رسول نجفی، محمد امیرمحمد، محمد عزیزی، محمد فلاح، علی جعفری، فرامرز ظریف، امیر علی محمد فتحعلی، ابولفضل قلی پور، قاسم کارخانه، سجاد دهنوی، جواد حسین آبادی، سعید تقوی، توحید زروکیان و امید ثابتیپور 16 بازیکنی هستند که برای حضور در نخستین اردوی برون تیم والیبال نوجوانان انتخاب شدهاند. این بازیکنان تا 20 اردیبهشتماه تمرینات و دیدارهای تدارکاتی خود در صربستان را پیگیری خواهند کرد.
تیم والیبال نوجوانان که مرحله پنجم اردوی آمادهسازی خود را بدون سرمربی پیگیری کردند بدون در اختیار داشتن وی تهران را به مقصد صربستان ترک میکند. "ست کوویچ" سرمربی تیم والیبال نوجوانان است که پس از اتمام مرحله چهارم اردوی آمادهسازی ایران را ترک کرد. این مربی در صربستان به کادر فنی تیم نوجوانان کشورمان میپیوندد تا در کنار محمد وکیلی (مربی)، "برانیسلاو یوانف" (بدنساز) و "ایوان گرکوویچ" (آنالیزور) تمرینات اردونشینان این تیم را زیر نظر بگیرد.
اردوی پنجم تیم والیبال نوجوانان بدون سرمربی و زیر نظر محمد وکیلی و "برانیسلاو یوانف" پیگیری شد
اردوی آمادهسازی تیم والیبال نوجوانان که برای شرکت در رقابتهای قهرمانی جهان آماده میشود تا 20 اردیبهشتماه در صربستان پیگیری خواهد شد. این اردو در منطقه کوهستانی "کوپا اونیک" و در کمپ تیمهای ملی صربستان آغاز میشود. سپس اردونشینان به بلگراد میروند تا برگزار کننده 9 دیدار تدارکاتی در این شهر باشند.
دوازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از 28 مردادماه در آرژانتین آغاز شده و تا 6 شهریورماه ادامه خواهد شد. در دو شهر "آلمیرانته و باهیا بلانکا" در استان بوینس آیرس میزبانان این رقابتها هستند. تیم کشورمان در دوره پیشین این رقابتها به میزبانی ایتالیا برگزار شد به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
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