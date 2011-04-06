غربالگری دیابت در شیراز طی سال جاری ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حمید رضا قاسم پور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری گفت: یکی از طرح های بزرگی که در سال گذشته از طریق مرکز بهداشت شیراز انجام شد طرح غربالگی رایگان افراد بالای 30 سال بود که در این راستا حدود 100 هزار نفر مورد غربالگری دیابت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در میان این تعداد افرادیکه مورد غربالگری قرار گرفتند 67 درصد در خطر دیابت، 9 درصد دارای دیابت و 15 درصد نیز دچار پرفشاری خون بودند که چنین آماری باعث شد که تصمیم به ادامه این طرح در سال جاری ویا در صورت لزوم طی سه سال آینده نیز بگیریم.

رئیس مرکز بهداشت شیراز در ادامه سخنان خود افزود: طی یک سال گذشته 60 هزار دانش آموز مورد غربالگری قرار گرفته اند و همچنین تنها در مرکز بهداشت شیراز نیز 75 هزار نوزاد غربالگری شدند که به دلیل وجود مرکز دیگر غربالگری در شیراز این آمار افزایش خواهد داشت.

قاسم پور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت وضعیت بهداشت اماکن مربوط به مواد غذایی در شهر تصریح کرد: طی یک سال گذشته بیش از 100 هزار بازدید از اماکن مرتبط با بخش بهداشت انجام شده که در این خصوص 52 تن مواد غذایی غیر قابل استفاده کشف و معدوم و 252 واحد که تکرار در تخلف داشتند در مدتی مشخص تعطیل شدند.

وی ادامه داد: در معرفی واحدهای متخلف نیز یک هزار و 500 مورد از این پرونده تخلفات بهداشتی به دادگاه و 200 پرونده نیز به تعزیرات ارجاع داده شده است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیراز در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئول خبرنگاری در خصوص عدم توجه به وضعیت بهداشتی "دروازه کازرون" شیراز گفت: 32 واحد ماهی فروش و تعداد زیادی واحد سبزی فروشی در این محله قرار دارند که اگر به فکر تامین بهداشت این منطقه هستیم باید در مرحله اول اقدام به جابجایی این واحدهای صنفی کنیم.

قاسم پور تاکید کرد: تازمانیکه این جابجایی صورت نگیرد وضعیت این منطقه شیراز به همین شکل خواهد بود که البته ما نیز به عنوان یکی از متولیان تذکرات لازم را به مسئولین ارائه کرده ایم.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل عدم جابجایی این واحدهای صنفی نبود مکانی مناسب برای فعالیت این افراد است.