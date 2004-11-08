بدون حل عادلانه مساله فلسطين با اسرائيل رابطه برقرار نخواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، حامد البار در گفتگو با روزنامه الخليج امارات از تماس هايي پرده برداشت كه طرف سومي براي برقراري روابط مستقيم ميان مالزي و اسرائيل انجام داده است كه اين تماس ها با مخالفت مالزي روبرو شده است.



وي بدون اشاره به نام اين ميانجي تاكيد كرد : مالزي برقراري رابطه با اسرائيل را مشروط به حل عادلانه و فراگير ودايمي مساله فلسطين و اعاده حقوق مردم آنها دانسته است.



البار گفت : با ديويد لوي وزير امور خارجه سابق اسرائيل ديدار كردم و دلايل خودداري مالزي از برقراري روابط با اسرائيل را به وي ابلاغ كردم همچنين با برخي مسئولان سازمان هاي يهودي آمريكايي ديدار كردم .

به گزارش مهر ، وي افزود: لوي از من خواست حداقل ميان تل آويو و كوالالامپور روابط تجاري برقرار شود و مالزي نيز دفتر تجاري خود را در تل آويو افتتاح كند كه من با رد اين درخواست تاكيد كردم مالزي نياز به شركاي تجاري جديد ندارد ما آن قدر شريك داريم كه نيازي به اسرائيل نداريم و بر ضرورت حل مناقشه در فلسطين ايمان داريم .



البار اعلام كرد: كنفرانس بين المللي با حضور سازمان هاي غير دولتي جهان از جمله سازمان هاي اسرائيلي در مارس آينده در مالزي براي تشريح موضوع فلسطين و بررسي ابعاد مختلف آن برگزار خواهد شد.



وزير امور خارجه مالزي گفت : جهان بايد بار ديگر اين نكته را درك كند كه اسرائيل بر روي پيكرهاي مردم فلسطين كه بدون اينكه كشوري داشته باشند قرباني مي شوند، بنا شده است و راه تشكيل اين كشور هم سخت و دشوار و طولاني است.



وي از اتحاديه اروپايي و سازمان كنفرانس اسلامي خواست براي متقاعد كردن آمريكا براي اجراي نقشه راه و تشكيل كشور فلسطين اقدام كنند .



به گفته البار به همين علت مالزي خواستار نشست فوق العاده شوراي امنيت شده است و هيات ديپلماتيك اين كشور در سازمان ملل متحد با اعضاي پنج گانه دايمي شوراي امنيت ديدار كرده است.