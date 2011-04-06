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۱۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

خبرنگاران نیازهای گنبد را بررسی کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس گفت: فرمانداری در نظر دارد، نیازهای شهرستان را از دیدگاه اصحاب رسانه و خبرنگاران بررسی و در برنامه ریزی های سالانه خود و سایر دستگاه های اجرایی از آن استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدرعلی احمدی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران این شهرستان گفت: خبرنگاران صرفا صاحبان یک حرفه نیستند بلکه آنان نقش مکملی برای حوزه های مختلف اجرایی دارند که مدیران اجرایی باید از ظرفیت این قشر در توسعه استفاده کنند.

وی افزود: خبرنگاران بدلیل اشرافیت بر حوزه های مختلف بویژه حوزه های اجتماعی و فرهنگی شهرستان می توانند به مدیران اجرایی در برنامه ریزیها و پیشبرد امور اجرایی کمک موثری کنند.
 
احمدی از تدوین برنامه سال 90 فرمانداری درحوزه های مختلف خبر داد و بیان کرد: در این برنامه که درحال تدوین نهایی است، اولویتهای شهرستان درحوزه های مختلف تدوین خواهد شد.
 
شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان واقع است.
کد مطلب 1282940

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