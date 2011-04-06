خبرنگاران نیازهای گنبد را بررسی کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس گفت: فرمانداری در نظر دارد، نیازهای شهرستان را از دیدگاه اصحاب رسانه و خبرنگاران بررسی و در برنامه ریزی های سالانه خود و سایر دستگاه های اجرایی از آن استفاده کند.