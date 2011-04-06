امین مقومی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به افتتاح رسمی شهرداری منطقه پردیسان همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب (س) بیان داشت: در حال حاضر شهرداری این منطقه در سایت ۵۰۰ هکتاری مسکن مهر پردیسان به صورت موقت مستقر و در حال ارائه خدمات در جهت عمران و آبادانی هر چه سریع‌تر منطقه می‌باشد.



احداث ساختمان شهرداری منطقه پردیسان در زمینی به مساحت ۵هزار و ۲۰۰ متر مربع



وی در خصوص احداث ساختمان اصلی شهرداری منطقه پردیسان گفت: سازمان مسکن و شهرسازی استان، در قسمت ورودی پردیسان زمینی به مساحت ۵ هزار و ۲۰۰ متر مربع را در اختیار شهرداری قرار داده است که مقدمات طراحی آن در حال انجام می‌باشد و بعد از تکمیل شهرداری پردیسان به صورت دائم در آنجا مستقر خواهد شد.



معابر منطقه پردیسان اصلاح می‌شود



مقومی در ادامه به برخی مشکلات منطقه پردیسان و اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع آن‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: نا‌مناسب بودن معابر یک از مشکلات منطقه پردیسان است که بر اساس مصوبه بازنگری بر معابر این شهرک، کار پیگیری شد و اصلاحات در خصوص آن‌ها در حال انجام است همچنین تا پیش از این در برخی از مناطق پردیسان قبل از آماده سازی معابر و کوچه‌ها، اقدام به ساخت و ساز مسکن می‌شد که از این پس قرار است در ابتدا آماده سازی و بعد ساخت و ساز آغاز گردد.



مسئول راه اندازی شهرداری منطقه پردیسان قم تصریح کرد: در حال حاضر محدوده هزار هکتاری منطقه پردیسان از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به شهرداری تحویل شده است و بقیه معابر منطقه نیز بعد از آماده سازی تحویل شهرداری خواهد شد.



اقدام به نصب تابلو و نامگذاری شوارع و کوچه‌های منطقه پردیسان



وی در خصوص دیگر اقدامات انجام گرفته در منطقه پردیسان گفت: در قسمت هزار هکتاری منطقه اقدامات خوبی در جهت نصب تابلو‌ها و نامگذاری‌های شوارع و کوچه‌ها صورت گرفته و در خصوص سایت ۵۰۰ هکتاری مسکن مهر نیز نامه‌ای به سازمان زیباسازی شهرداری قم ارجاع شده است و به زودی کار نصب تابلوهای کلی منطقه پردیسان انجام خواهد شد.



تاسیس پایانه مسافربری پردیسان در زمینی به مساحت ۲و نیم هکتار



مقومی به بحث حمل و نقل عمومی منطقه و مشکلات این بخش اشاره کرد و افزود: در راستای حل مشکلات حمل و نقل عمومی منطقه، زمینی به مساحت ۲ و نیم هکتار به جهت تاسیس پایانه مسافربری درون شهری در منطقه پردیسان اختصاص یافته که تا اتمام آن، این پایانه به صورت موقت در بلوار فرهنگ روبه روی دانشگاه آزاد اسلامی جاسازی شده است.



وی در این خصوص اضافه کرد: در این پایانه خودروهای حمل و نقل عمومی در ۲ بخش اقدام به جابجایی مسافر خواهند نمود که در بخش اول از شهر قم مسافران منتقل و در ورودی پردیسان تخلیه می‌شوند و در بخش دوم مسافران با خودرو‌های حمل و نقل عمومی که از سوی شهرداری خریداری شده‌اند به داخل پردیسان انتقال می‌یابند.



افتتاح پایانه موقت مسافربری پردیسان همزمان با میلاد حضرت زینب (س)



مسئول راه اندازی شهرداری منطقه پردیسان قم با بیان اینکه در این خصوص ۵ دستگاه مینی بوس خریداری شده و تاکسی‌هایی نیز در نظر گرفته است، اظهار داشت: البته امکان افزایش این مینی بوس‌ها تا ۱۰ دستگاه نیز وجود دارد و این پایانه همزمان با افتتاح رسمی شهرداری منطقه پردیسان در سالروز ولادت حضرت زینب (س) آغاز به کار خواهد کرد تا انشاء الله مشکلات جابجایی مسافر مرتفع شود.

