اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهدی هاشم زاده دوومیدانی کار جوان معلول تبریزی اعزامی به مسابقات جهانی آیواز به آخرین اردوی آمادگی دعوت شد .

مرحله‌ی نهایی اردوی آمادگی مسابقات جهانی آیواز از 19 تا 24 فروردین در تهران برگزار می شود .

این اردو با حضور 14 ورزشکار (12 مرد و دو زن ) تحت سرمربیگری بهمن رضایی از آذربایجان شرقی آغاز می شود .

مدعوین به این اردو عبارتند از :

ورزشکاران : مهدی هاشم‌زاده ( آذربایجان شرقی ) ، احسان اباظهری ( سمنان ) ، حسین مختاری، رامین رضایی ( گیلان ) ، علی‌اصغر مرزبان ( خراسان رضوی ) محمد خالوندی، علی الفتلاوی ( کرمانشاه ) افشین بیرانوند، کامران شکری، هادی کائیدی ( لرستان ) مرجان کرمی، شهراد نساج‌پور ( تهران ) فائزه کرمانی ( اصفهان ) سامان اسدزاده ( آذربایجان غربی )

مربی : هرمز رادصادقی‌نیا ( تهران ) مصطفی بهرامی ( لرستان )

مربی : لیلا قائد امینی ( اصفهان )

سرپرست بانوان : محبوبه محمدزاده ( تهران )

مسابقات جهانی آیواز، ویژه ی ورزشکاران قطع عضو و ویلچری جهان از 26 تا 30 فروردین در امارات متحده ی عربی، دبی، برگزار خواهد شد .

راهیابی فوتبالیست های تبریزی به مرحله نیمه نهایی رقابت های جهانی آنتالیا

فوتبالیست های تبریزی به همراه تیم فوتبال نابیانایان کشور به مرحله نمیه نهایی رقابت های جهانی آنتالیا راه یافتند.

امیر پوررضوی، داود فرج پور، مقصود قلی زاده و بهزاد زاد علی اصغر فوتبالیست های تبریزی که نایب قهرمانی بازیهای پارآسیایی 2010 گوانگجو را در کارنامه خود دارند به همراه تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان با برتری مطلق مقابل فرانسه نایب قهرمان جهان به مرحله نیمه نهایی رقابتهای جهانی آنتالیا ترکیه راه یافتند .

ملی پوشان نابینای فوتبال ایران در دومین دیدار خود در این رقابتها با حساب سه بر یک از سد فرانسه عبور کرده و به مرحله نیمه نهایی این رقابتها راه یافتند .

هر سه گل تیم ایران را حمید شلهاوی زاده بازیکن خوزستانی تیم ملی به ثمر رساند .

بدین ترتیب تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان با یک تساوی مقابل ترکیه و یک برد برابر فرانسه و کسب چهار امتیاز به عنوان یکی از تیمهای صعود کننده به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد .

سجاد حسین زاده سرمربی تبریزی هدایت تیم ملی را بر عهده دارد .

تیراندازان تبریزی در راه رقابتهای جهانی کرواسی تمینات خود را آغاز کردند

میلاد وزیری ، حامد فوری و لیلا سخایی تیراندازان تبریزی تمرینات خود را در اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان برای کسب آمادگی جهت حضور در جام جهانی کرواسی از روز دوشنبه آغازکردند .

جام جهانی کرواسی که از 12 تا 17 اردیبهشت ماه در شهر پورک برگزار می شود، اولین مرحله از این رقابت ها در سال 2011 است .

میلاد وزیری، حامد فوری و لیلا سخایی تیراندازان تبریزی نماینده ایران اسلامی در رقابتهای بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو را در کارنامه خود دارند .

مراحل بعدی جام جهانی تیراندازی با کمان در شهرهای آنتالیای ترکیه،‌ اوگدن آمریکا، شانگهای چین و استانبول ترکیه برگزار می شود .

این اردو تا زمان اعزام تیم ملی به کرواسی در 10 اردیبهشت ماه در سایت تخصصی دو المپیکی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود .

اسامی ملی پوشان حاضر در این اردو به این شرح است :

ریکرو مردان : کیوان ریاضی مهر، میلاد وزیری، نادر منوچهری و حامد فوری

ریکرو زنان : ساره اسدی، زهرا دهقان، لیلا سخایی و نجمه آبتین

کامپوند مردان : رضا زمانی نژاد، بهزاد پاکزاد، امیر کاظم پور و مجید قیدی

کامپوند زنان : معصومه عالی پور، ویدا حلیمیان، انسیه حاجی انزهایی و مهتاب پارسامهر

تبریز میزبان مسابقات دوومیدانی انتخابی قهرمانی کشور

مسابقات دوومیدانی قهرمانی آذربایجان شرقی جمعه 19 فروردین در تبریز در پیست دوومیدانی استادیوم تختی برگزار می شود .

مسابقات دوومیدانی قهرمانی آذربایجان شرقی رقابتهای گزینشی برای رقابتهای قهرمانی کشور که از 24 تا 26 فروردین ماه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود .

مسابقات دوومیدانی قهرمانی آذربایجان شرقی گزینشی برای رقابتهای قهرمانی کشور در رشته های 100 ، 400 ، 800 ، هزار و 500 و پنج هزار متر و دوی 400 متر با مانع، رشته های پرتابی وزنه، نیزه و رشته پرش طول برگزار می شود.

مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور مرحله اصلی انتخابی ورزشکاران برای حضور در اردوهای تدارکاتی تیم ملی و مسابقات قهرمانی آسیا است .