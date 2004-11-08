ايران زير بار ذلت محروميت از فناوري هسته اي نخواهد رفت

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم در اين بيانيه آمده است: هيأت مذاكره كننده ايراني بايد آگاه باشند كه جوانان دانش‌ دوست و ملت صلح دوست ايران،‌ هرگز زير بار ذلت‌ محروميت از تكنولوژي اتمي نخواهد رفت.



در اين بيانيه همچنين با تأكيد بر ضرورت تحقق يافتن تعهدات اروپايي‌ها در قبال ايران آمده است: اروپايي‌ها حق ندارند در مذاكرات خود با ايران پاي طمع خود را از گليم صبر ما فراتر بگذارند و بايد به مذاكره با روندي منطقي و قانون‌مند ادامه دهند.



بسيج دانشجويي مجتمع آموزش عالي قم در ادامه اين بيانيه خطاب به دولت‌مردان و نمايندگان مجلس آورده است: هرگز نسبت به استفاده از انرژي اتمي و كاربرد آن در چرخه سوخت، از خود تعللي نشان نداده و مرز و بوم اسلامي‌مان را از اين حق محروم نسازيد.

در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به اين كه «استفاده از انرژي اتمي در چرخه سوخت، حق اوليه و مسلم همه كشورهاست»‌ آمده است: مسؤولان كشور در راستاي كم كردن فشارهاي غير قانوني شرق و غرب، بر فشار خود به سازمان انرژي اتمي افزوده، آن نهاد را ملزم به اجراي تعهدات خود در مقابل ايران، همچنين جلوگيري از چند گويي‌هاي بازرسان آن سازمان و نيز پيگيري وضعيت هسته‌اي و اتمي اسراييل نژاد‌پرست بنمايد.



در پايان اين بيانيه نيز آمده است: از همه آحاد امت ايران به ويژه جامعه علمي ـ دانشگاهي و حوزوي مي‌خواهيم حمايت يكپارچه خود را در استفاده صلح‌آميز ايران از انرژي اتمي به نمايش درآورند و جنبش‌هايي مانند حركت اخير دانشجويان و حلقه انساني آنها به دور سازمان انرژي اتمي ايران را ادامه دهند.