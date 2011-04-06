  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

سقندلی:

اقدامات فرهنگی در زمینه پیشگیری از تصادفات جاده ای در زنجان کمرنگ است

اقدامات فرهنگی در زمینه پیشگیری از تصادفات جاده ای در زنجان کمرنگ است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان زنجان از سطح پائین اقدامات فرهنگی در زمینه پیشگیری از تصادفات رانندگی در استان زنجان انتقاد کرد و گفت: 75 درصد عوامل سوانح رانندگی مربوط به عوامل انسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان غلامرضا سقندلی ظهر چهارشنبه در گتگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه رسانه‌ها نقش به‌سزایی در ارتقای فرهنگ حمل و نقل و جامعه دارند، افزود: امیدواریم با همکاری بیش از پیش با رسانه‌ها، شاهد کاهش تصادفات جاده‌ای با عاملیت نیروی انسانی باشیم.

سقندلی عملکرد پرسنل راهداری در ایام تعطیلات نوروزی را بسیار خوب عنوان کرد و با اشاره به فعالیت   456 نفر از پرسنل راهداری در ستاد تسهیلات نوروزی افزود : ستاد تسهیلات نوروزی از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه نسبت به ارائه خدمات به مسافران در سطح نقاط مختلف استان زنجان در آماده باش کامل بودند

وی ادامه داد: انجام مدیریت راهداری ها به مسافران ، استقرار در حاشیه جاده ها گشت های شبانه 24 ساعته ، نصب مانیتورها در جاده ها ، نصب دوربین، آسفالت جاده ها ، مرمت و بازسازی ، جاروکردن ، از عملکردهای راهداری بود

مدیر کل راه و ترابری استان زنجان همچنین از استقرار 256 دستگاه ماشین آلات در 26 نقطه استان عنوان کرد و گفت :راهداری در این راستا به 250دستگاه خودرو که در راه مانده بود ارائه خدمات کرد.

سقندلی افزود: اطلاع رسانی جاده ها از طریق مطبوعات و صداو سیما ، پذیرایی از مسافران ، برگزاری ایستگاه نقاشی برای کودکان ، نصب بنر و استقرار 50 اکیپ در راستای پاسخگویی به مسافران و پر کردن فرم نظر سنجی توسط مسافران از کارهای راهداری در ایانم تعطیلات نوروزی بود

مدیر کل راه و ترابری استان زنجان ادامه داد: استان زنجان  پذیرای 3 هزار و 600 نفر از مسافران در راهدارخانه ها و اکیپ های مستقر در جاده ها بودند

سقندلی  همچنین از تامین اعتبار از منابع ملی برای پروژه های غیر همسطح در سال 90 خبر داد و افزود : پروژه های غیر همسطح بیجار ایجرود ، سجاس ، ابهر ، خرمدره روستای نیک پی با راه آهن پل فیله خاصه زنجان ، منجیل و زنجان – بیجار از پروژه های الویت دار هستند

مدیر کل راه و ترابری استان زنجان افزود : شروع روش آسفالت 60 کیلومتری زنجان به خرمدره با مساعد شدن هوا و زنجان - قزوین که آسفالت 7 کیلومتر انجام شده و  7.30 کیلومتر دیگر در حال آسفالت است.

کد مطلب 1282970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها