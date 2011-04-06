جنایات بحرین نشان دهنده عمق ارتباط آل سعود و آل خلیفه با صهیونیستهاست

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه تجمع اعتراض آمیز اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در محکومیت کشتار مردم مسلمان کشورهای منطقه به ویژه مردم بحرین در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: تمامی این جنایتها و برخوردها، پس از حضور مسئولان اسرائیلی و آمریکایی در این دو کشور آغاز شده و این قتلها و کشتارها و ستمهایی که واقعا مشت آل سعود و آل خلیفه را باز کرد با حمایت صهیونیستها انجام می شود.



آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به عمق جنایتهای آل سعود و آل خلیفه در بحرین، تصریح کرد: انسان وقتی عمق این جنایتها را مشاهده می کند، فکر نمی کند که این کارها از خود اسرائیلی ها در این کشور رخ دهد تا چه رسد به اینکه مردم بحرین از سوی حاکمان کشورشان و آل سعود قتل عام شوند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) وظیفه همه مسلمانان جهان را در حمایت از مردم مظلوم بحرین، سنگین دانست و گفت: وظیفه همه شیعیان و حوزه های علمیه و بزرگان نظام این است که با مظلومان بحرین ابراز همدردی کنند و از آنها حمایت کنند.



وی با اشاره به تعطیلی حوزه های علمیه سراسر کشور به منظور محکوم کردن جنایات حکام کشورهای عربی علیه مسلمانان این کشورها، تصریح کرد: من از مراجع تقلید که در این مراسم شرکت کردند تشکر می کنم و امیدوارم این مراسم قدمی برای همدردی با مظلومان کشورهای اسلامی به ویژه مردم مسلمان بحرین باشد.

