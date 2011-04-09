مجید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: من هنوز از این مسئله اطلاعی ندارم و زنگی آبادی هنوز با من صحبتی نکرده است. باید ببینم فدراسیون چه برنامه ای داشته و با چه هدفی این تصمیم را گرفته است. در صورت سپردن این مسئولیت کار من کمی سخت می شود چون هم زمان با این مسئله باید به امور تیم ملی هم رسیدگی کنم. به هر حال باید ببینم که در چه موقعیتی قرار می گیرم چون برنامه تیم های ملی به دلیل سال کسب سهمیه سنگین و فشرده است.

مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: در حال حاضر رکابزنان پیست در رده سنی امید در اردو به سر می برند و تمرینات خود را تهران پیگیری می کنند تا اواخر فروردین ماه برای شرکت در کاپ ایتالیا به این کشور سفر کنند. گذرنامه ورزشکاران به سفارت ایتالیا ارسال شده و بعید می دانم برای حضور در این مسابقات مشکل داشته باشیم.