واریز یارانه به حساب خانوارهای بدسرپرست ضد هدف است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله عسگر اولادی روز چهارشنبه در نشست سراسری مدیران استانی و ستادی کمیته امداد با بیان اینکه برخی از سرپرستان خانوارها، معتاد هستند و این یارانه ها به جای اینکه صرف امورات فرزندان شود دود می شود گفت: باید مراقب باشیم که اکثریت جامعه را با دادن یارانه ها، حقوق بگیر دولت نکنیم که در این صورت اثر منفی خواهد داشت.



نماینده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: نزدیک تر شدن دهک پایین جامعه به دهک متوسط و کاهش فاصله طبقاتی یکی دیگر از ثمرات هدفمند کردن یارانه ها بوده است.

