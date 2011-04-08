ضرورت بررسی آمار سفرهای نوروزی توسط سازمانهای منتفع

خسرو گلشن ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمانها تحلیل کنند که چطور باید از فرصت سفرهای نوروزی استفاده شود گفت: بهتر است بعد از اینکه آمار نفرسفرها و نفرشب اقامت ها اعلام شد، سفرهای دسته جمعی را متداول کرده و پتانسیل گردشگری کشور را سالانه کنیم به این معنی که سفر را در طول مدت سال توزیع کنیم و این طور هم نباشد که در ایامی از سال مانند نوروز حجم مسافرتها زیاد باشد و در زمان دیگر کاهش پیدا کند.

ایرانپور گفت: افزایش درصد اشغال هتلها باعث افزایش طول مدت اقامت و در نهایت رشد گردشگری و استقبال سرمایه گذاری در این حوزه شود.

وی در پاسخ به اینکه مدتهاست بحث توزیع سفر توسط متولیان گردشگری مطرح است بیان کرد: علت این است که بسیاری از پارامترهای مرتبط با توزیع سفر در کشور در اختیار ما به عنوان بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی در قالب متولی گردشگری کشور نیست.

وی با بیان اینکه توزیع سفر در کشور یک کار جمعی و عزم ملی می طلبد تصریح کرد: بسیاری از انگیزه ها و ابزارهای مسافرت را در اختیار نداریم مانند تراکم روزهای تعطیل در مقطعی خاص از سال که نمی توان در مورد آن کاری انجام داد.