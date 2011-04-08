نوروز امسال 30 میلیون نفر در پایانه های شهر تهران تردد کردند

ولی آذروش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که اوج سفرهای نوروزی از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه بود،گفت: از 7اسفند ماه سال گذشته فروش اینترنتی بلیت های نوروزی آغاز شد و تا 25 اسفند ماه ادامه داشت.

وی ادامه داد: از 25 اسفند ماه سفرهای نوروزی آغاز شد و نزدیک به 30 میلیون نفرمسافر، مستقبل و مراجعه کننده در پایانه ها رفت و آمد کردند.

افزایش 20 درصدی تردد در پایانه ها

آذروش با بیان این که میزان مراجعه کنندگان به پایانه ها و پارک سوار ها 17 تا 20 درصد افزایش داشته گفت: تلاش کردیم در این مدت امکانات رفاهی ویژه ای برای مراجعه کنند گان در نظر بگیریم.

وی با اشاره به این که در نوروز امسال تمام اتوبوسها از دروازه قرآن گذر کردند گفت: برای همراه کردن فضای معنوی سفرهای در تمام پایانه ها دروازه قران احداث شد و تمام اتوبوس ها از دروازه قرآن گذر کردند که این مهم تداعی کننده عبورمسافران از زیر قرآن است که دقیقا منطبق برآموزه های دینی و اسلامی ماست.

آذروش ادامه داد: در طرح استقبال از بهار امسال توجه ویژه به محرومان را در دستور کار دادیم زیرا پایانه ها پایلوت و بستر مناسبی برای توجه به این قشر است و برهمین اساس با راه اندازی سامانه های نشاط و مفرح کردن فضای پایانه ها تلاش کردیم در شاد کردن آنها سهیم باشیم.

فعالیت شبانه روزی کتابخانه ها

مدیرعامل سازمان پایانه ها ادامه داد: از دیگراقدامات فرهنگی،اجتماعی انجام شده در این مدت فعالیت شبانه روزی کتابخانه های پایانه ها و همچنین تکمیل 6 هزار قفسه کتابخانه در هزار 300 اتوبوس است.

وی با بیان این که در سفرهای نوروزی امسال توجه ویژه به کودکان شد گفت: احداث پارک های شادی برای کودکان وارائه هدایای ویژه در طول سفر از برنامه های این سازمان برای کودکان بود.

آذروش افزود: افزایش صد در صدی کمربند فضای سبز، افزایش آبخوری ها، نوسازی سرویس های بهداشتی، نصب علایم ترافیکی جدید جهت روان سازی مسیر،احداث آبنما ها و آبشارها زیبا، مضاعف کردن فعالیتهای اتاق مادر و کودک،خانه های فرهنگ، خانه های سلامت و اسباب بازی و... نیز از دیگر اقدامات این ایام بوده است.

افتتاح فاز نخست پایانه شرق

آذروش با اشاره به پروژه های آماده بهره برداری درسال 90 اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و تخصیص اعتباراتی برای احداث پایانه جدید شرق در سال 90 امیدواریم تا پایان سال فاز اول پایانه جدید شرق احداث و به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: در تلاشیم که در سال آینده حداقل سکوهای سوار و پیاده شدن مسافر، سالن های انتظار و فروش بلیت در این پایانه احداث و تکمیل شود تا بتوانیم بخش عمده ای از سفرهای پایانه شرق قدیم را به این پایانه جدید منتقل کنیم.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهر تهران با بیان اینکه هزینه احداث فاز اول پایانه شرق 20 میلیارد تومان پیش بینی شده است گفت: با احداث پایانه جدید شرق می توانیم به شهروندان و مسافران خدمات رسانی بهتری ارائه دهیم و شاهد رضایت بیشتر آنها باشیم.

اتصال پایانه ها به سامانه های حمل و نقل عمومی

وی افزود: همچنین با اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو هماهنگی هایی صورت گرفته تا ناوگان حمل و نقل عمومی پایانه جدید شرق را تحت پوشش کامل قرار دهند و مسافران به راحتی در هنگام رفت و برگشت به این پایانه بتوانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

آذروش اتصال پایانه های درون شهری به سامانه های حمل و نقل عمومی را از دیگر اولویت های کاری سال90 دانست و گفت: بهسازی فاز دوم پایانه غرب، تکمیل ،بهسازی و توسعه پایانه جنوب از پروژه های دیگر ما در سال 90 است.

