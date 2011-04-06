به گزارش خبرنگار مهر در قم، طلاب خواهر حوزه‌های علمیه در تجمعات اعتراض آمیز قبل از ظهر چهارشنبه نسبت به کشتار مسلمانان بی‌گناه که همزمان با تجمع بزرگ طلاب و فضلا برگزار شد، با سردادن شعارهای مختلف انزجار خود را از اعمال حکام بحرین و عربستان در کشتار مردم بحرین اعلام کردند.



بر پایه این گزارش، در تجمع‌های خواهران طلبه، نمایندگان ولی فقیه در استان‌های مختلف به ایراد سخن پرداختند و در سخنان خود به خاک و خون کشیده شدن مردم مظلوم بحرین را محکوم نمودند.



طلاب حوزه‌های علمیه خواهران در تجمعات خود پلاکاردهایی حاوی سخنان مقام معظم رهبری در حمایت از مردم بحرین را نیز با خود حمل می‌کردند.



همچنین شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها با سردادن شعارهایی از قبیل «مرگ بر آل خلیفه»، «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» و «آل خلیفه پست، آمریکا را نوکر است» کشتار زنان و کودکان بی‌گناه بحرینی به دست نظامیان بحرینی و عربستانی با همکاری و حمایت آمریکا را محکوم کردند.



این تجمع در شهر قم با حضور مراجع تقلید همراه بود و در آن آیت‌الله سیداحمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به سخنرانی در ارتباط با فجایع رخ‌داده در بحرین و برخی کشورهای عربی پرداخت.



لازم به ذکر است، حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور امروز چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به منظور شرکت در تجمعات اعتراض‌آمیز در محکومیت کشتار مسلمانان بحرین تعطیل شده بودند و در این تجمعات اعتراض‌آمیز علاوه بر طلاب، اساتید، مدیران و کادر حوزه‌های علمیه خواهران نیز حضور چشمگیری داشتند.

