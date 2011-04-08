بهروز افخمی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: حدود یک ساعت از تدوین فیلم به پایان رسیده است. موسیقی نیز توسط تایماز صبا در ونکوور کانادا ساخته شده و قرار است کار صداگذاری "فراموش‌خانه" را در کانادا دنبال کنیم.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پیتر مارتین پیرمرد هشتاد و هفت ساله که به بیماری آلزایمر دچار است مرگ همسر خود را باور ندارد، این عدم درک باعث پدید آمدن مشکلاتی برای اطرافیان پیتر شده، تا جایی که آنها تصمیم می‌گیرند او را به یک آسایشگاه روانی منتقل کنند، اما این همه ماجرا نیست و حضور پیتر در آن آسایشگاه مسائل جدیدی به وجود می‌آورد.

فیلمبرداری این فیلم که از 21 مهرماه در شهر نیاگارای کانادا آغاز شده بود، چهارشنبه سوم آذر بعد از 42 جلسه پایان گرفت. درک تید، آنیتا اسمول، جان اسموک، فردریک اسمول، بریل تید، شیندرا مان و لون هفت وان در این فیلم بازی می‌کنند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: بهروز افخمی، فیلمنامه: اندیشه مینا، دانیل گاربر، جان اسموک (بر اساس داستانی از جرمی کین، مدیر فیلمبرداری: فرهاد صبا، صدابردار: دانیل پالرین، آرین یغمایی، طراح صحنه و لباس: سون مک گروگر، طراح چهره‌پردازی: ملیر فلوریو، برنامه‌ریز: ایلا وایزبام، گروه کارگردانی: علی اقطار، سلیم مدرسی، عکاس: پوریا منجزی، مشاور رسانه‌ای: پویا نبی و تهیه‌کننده: فرهاد والی، محصول کشور کانادا.

بهروز افخمی فیلم‌های سینمایی "عروس"، "روز شیطان"، "روز فرشته"، "شوکران"، "تختی" و... را کارگردانی کرده است.