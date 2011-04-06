بانوان ایران با تایلند، ویتنام، اردن و ازبکستان همگروه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون بین المللی فوتبال، تیم فوتبال بانوان کشورمان در مرحله دوم این مسابقات در گروهی 5 تیمی با حریفان خود به رقابت خواهد پرداخت که هنوز میزبان این مرحله مشخص نشده است. برنامه دیدارهای تیم فوتبال بانوان کشورمان در مرحله دوم رقابتهای مقدماتی المپیک لندن به این شرح است:



13 خرداد: ایران - اردن

15 خرداد: ایران - ویتنام

17 خرداد: ایران - تایلند

23 خرداد: ایران - ازبکستان

بر اساس اعلام فیفا تیم برتر این گروه 5 تیمی به مرحله نهایی که با حضور تیم های استرالیا، کره جنوبی، کره شمالی، چین و ژاپن برگزار خواهد شد، صعود خواهند کرد تا از این گروه 6 تیمی سه تیم برتر برای المپیک 2012 لندن انتخاب شوند.

تیم فوتبال بانوان کشورمان در مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن که با شرکت تیم های اردن، فلسطین و بحرین به میزبانی کشور اردن برگزار شد به عنوان قهرمان این گروه به همراه اردن به مرحله دوم صعود کرد.