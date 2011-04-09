ثبت امضای الکترونیکی با 25 هزار تومان

محمد رضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دفترمرکزی کانون سردفتران، 16 دفترخانه تهران و تمامی مراکز کانون سردفتران در شهرستانها آماده ارائه خدمات ثبت امضای الکترونیکی شهروندان و افراد حقیقی و حقوقی هستند گفت: هزینه ثبت امضای الکترونیکی برای افراد حقیقی و حقوقی 25 هزار تومان است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز مشکلات دفتر خانه ها و بنگاههای معاملات املات بر سر قولنامه ها وجود دارد گفت: کانون سردفتران بارها به وزیر دادگستری پیشنهاد داده است تا کارگروهی برای حل این مشکلات تشکیل شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد اجرای عملیات تشکیل بانک اطلاعات و ایجاد شبکه سراسری دفترخانه های کشور گفت: نرم افزارهای لازم برای این طرح آماده شده و بر اساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 91 طرح ثبت آنی اسناد در کشور اجرایی می شود.