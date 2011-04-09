  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ثبت امضای الکترونیکی با 25 هزار تومان

ثبت امضای الکترونیکی با 25 هزار تومان

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور از ثابت بودن نرخ ثبت امضای الکترونیکی افراد حقیقی و حقوقی خبر داد و افزود: شهروندان می توانند با پرداخت 25 هزار تومان در کانونهای سردفتران سراسر کشور امضای الکترونیکی خود را ثبت کنند.

محمد رضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دفترمرکزی کانون سردفتران، 16 دفترخانه تهران و تمامی مراکز کانون سردفتران در شهرستانها آماده ارائه خدمات ثبت امضای الکترونیکی شهروندان و افراد حقیقی و حقوقی هستند گفت: هزینه ثبت امضای الکترونیکی برای افراد حقیقی و حقوقی 25 هزار تومان است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز مشکلات دفتر خانه ها و بنگاههای معاملات املات بر سر قولنامه ها وجود دارد گفت: کانون سردفتران بارها به وزیر دادگستری پیشنهاد داده است تا کارگروهی برای حل این مشکلات تشکیل شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد اجرای عملیات تشکیل بانک اطلاعات و ایجاد شبکه سراسری دفترخانه های کشور گفت: نرم افزارهای لازم برای این طرح آماده شده و بر اساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 91 طرح ثبت آنی اسناد در کشور اجرایی می شود.

کد مطلب 1283022

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها