"امریکای الیور استون" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در 341 صفحه توسط رابرت برنت تاپلین گردآوری شده و پرویز شفا مترجم آن است. در بخش اول کتاب "امریکای الیور استون" آمده است: الیوراستون به عنوان مورخ، تصویر من از نگاه مورخان و ماموریت مقدس- الیور استون و ویتانم.

در بخش دوم که به معرفی فیلم‌های این کارگردان اختصاص دارد، می‌خوانیم، سالوادور، جوخه، وال استریت، چپ جدید، مارمولک شاه یا قهرمان تقلبی، الیور استون، جان اف کندی و تاریخ، آسمان و زمین، خونسردتر از مانسون، نیکسون - آیا تاریخ این ست؟، درباره فیلم نیکسون و درباره جان کندی و نیکسون.

هفت فیلم، نیکسون و جان اف کندی به همراه یادداشت‌ها و نمایه در بخش سوم کتاب "امریکایی الیور استون" با عنوان استون پاسخ می‌دهد به چاپ رسیده است.

این کتاب در تیراژ 1500 نسخه به قیمت 12000 تومان توسط نشر هرمس هم اکنون در بازار موجود است.