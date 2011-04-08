محمد ناصری در گفتگو با مهر با بیان اینکه پس از اجرای نظام سهمیه بندی و راه اندازی سامانه هوشمند سوخت تنها برای بخشهای حمل و نقل کارت هوشمند سوخت طراحی و اجرایی شده بود، گفت: برای نخستین بار در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی از نسل جدید کارتهای هوشمند سوخت رونمایی می شود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه کارتهای جدید هوشمند سوخت به منظور عرضه فرآورده های مختلف نفتی در بخش غیر حمل و نقلی طراحی شده است، تصریح کرد: کارتهای جدید سوخت قابلیت استفاده در بخشهای کشاورزی، خدماتی، خانگی و تجاری را دارند.

وی با بیان اینکه به زودی برای تمامی مصرف کنندگان غیر حمل و نقلی فرآورده های نفتی کارتهای جدید هوشمند سوخت صادر خواهد شد، بیان کرد: بر این اساس در آینده ای نزدیک عرضه تمامی فرآورده های نفتی فقط با کارت هوشمند انجام می گیرد.

در همین حال فرید عامری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیشتر با اشاره به برنامه ریزی برای عرضه CNG و نفت سفید با کارت هوشمند سوخت ، اعلام کرده بود: در آینده ای نزدیک عرضه تمامی فرآورده های نفتی در سطح کشور تنها با کارت سوخت امکان پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه با اجرای کامل عرضه کارتی نفت سفید مشترکان می توانند از تمامی فروشندگی ها و جایگاههای سیار نفت سفید را کارتی خریداری کنند، تصریح کرده بود: عرضه کارتی فرآورده های نفتی منجر به اعمال مدیریت مطلوب مصرف در سراسر کشور خواهد شد.

عامری با اعلام همزمان با تجهیز جایگاه‌های سی.ان.جی به سامانه هوشمند امکان صدور و عرضه این حامل انرژی با کارت در سطح جایگاه‌ها فراهم خواهد شد، اظهار کرده بود: از سال گذشته هم عرضه گاز مایع در جایگاهها کارتی شده بود.

تدوین بسته های سرمایه گذاری برای توسعه جایگاه‌های گاز

ناصری در ادامه با اعلام اینکه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه بین المللی برنامه ویژه ای برای اطلاع رسانی در خصوص اجرای عرضه گازوئیل مطابق با میزان پیمایش در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: در این برنامه ها خصوص چگونگی عرضه سوخت مطابق با میزان پیمایش خودروهای گازوئیل سوز فرهنگ سازی و اطلاع رسانی خواهد شد.

این مقام مسئول از معرفی بسته های سرمایه گذاری برای ساخت و توسعه جایگاههای سوخت و CNG به سرمایه گذاران خصوصی در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت تهران به عنوان یکی دیگر از برنامه های در دست اجرای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد و افزود: هم اکنون نزدیک به یکهزار و 650 جایگاه CNG در کشور در مدار بهره برداری قرار دارد.

وی از معرفی ویژگی های راه اندازی سامانه و کیف الکترونیکی سوخت در جایگاهها به عنوان یکی از برنامه های این مجموعه در نمایشگاه نفت امسال یاد کرد و ادامه داد: هم اکنون سامانه کیف الکترونکی در بیش از 90 درصد جایگاهها نصب و راه اندازی شده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه در هفته های اخیر راه اندازی این سامانه جدید در جایگاههای سوخت با استقبال مردم مواجه شده است، تاکید کرد: معرفی ویژگی های طرح "کهاب" برای جمع آوری و بازیافت بخارات بنزین هم از دیگر برنامه های نمایشگاه نفت به شمار می رود.

وی در پایان با اعلام اینکه در حاشیه نمایشگاه نفت امسال برای نخستین بار از اولین نفتکش جاده پیمای آلمینیومی کشور رونمایی خواهد شد، یادآور شد: سبک شدن وزن سازه و افزایش 10 درصدی ظرفیت حجمی تانکر، کاهش نقاط مستعد به جرقه و انفجار، ارتقای ایمنی حمل فرآورده، جبران هزینه اولیه ساخت و نصب از مهمترین ویژگی های این نوع تانکرها است.

به گزارش مهر، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت نفت در منطقه خاورمیانه و در بین اعضای اوپک به میزبانی تهران برگزار می‌شود.



این نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به عنوان بزرگترین نمایشگاه تخصصی ایران و دومین نمایشگاه بزرگ نفت در جهان با هدف ایجاد تعامل بیشتر شرکت های پیمانکار و سازندگان داخلی و خارجی و با حضور شرکت‌های اصلی و فرعی صنعت نفت برپا می شود.



این گردهمایی بین المللی قرار است به مدت چهار روز از 27 تا 30 فروردین ماه سالجاری ( 16 تا 19آوریل 2010 میلادی) در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شود.