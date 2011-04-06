روند ایجاد 1.6میلیون شغل در 89/ هدفگذاری تحقق نرخ بیکاری 7درصدی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در تشریح جزئیات 1 میلیون و 600 هزار شغلی که طی سال گذشته در کشور ایجاد شده است، گفت: ما برای اینکه موضوع اشتغال را بتوانیم در کشور پیگیری کنیم در بین همه وزارتخانه ها و استانداران سهمیه ای را برای ایجاد اشتغال تعیین کردیم.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با این اقدام تلاش کردیم تا به سمت اهداف کاهش نرخ بیکاری برنامه یعنی به میزان 7 درصد در پایان برنامه پنجم نیز حرکت شود. در اسفند ماه سال گذشته در چنین روزهایی بود که ما در شورای عالی اشتغال که با حضور استانداران کشور برگزار می شود سهم هر استان را برای ایجاد اشتغال در سال 89 تعیین کردیم.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: همه استانداران موظف شده اند فعالیت های اشتغال زایی استان خود را با استفاده از همه ظرفیت ها، منابع و مدیریت خودشان به نحوی بکار گیرند که آن میزان اشتغالی را که تعهد کرده بودند تحقق بخشند. خوشبختانه فعالیت گسترده و وسیعی در سال 89 شروع شد و در واقع اشتغال محور همه فعالیت ها و کارهایی شد که در استان ها توسط مجموعه مدیریت استان ها پیگیری می شد.

وی با بیان اینکه ما اعتقاد داریم اگر اشتغال در کشور رونق بگیرد و مسئله بیکاری حل شود، بسیاری از مسائل ما در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی هم برطرف می شود، افزود: به همین جهت اشتغال را موضوعی کلیدی و محوری برای فعالیت همه مدیران کشور قرار دادیم و متعهد شدیم در رابطه با اشتغال یک فعالیت متمایزی را نسبت به گذشته پیگیری کنیم که من از آن با تعبیر نهضت ملی اشتغال در کشور یاد می کنم.

وزیر کار در خصوص برنامه جدید دولت برای ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری، گفت: یک نگاه خیلی ساده ای در این بخش وجود دارد که هر شغلی نیاز به یک اعتبار و منابع دارد و پول می خواهد، در حالی که واقعا موضوع این طور ساده نیست.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه ما ظرفیت های خیلی زیادی در کشور داریم که بدون تزریق نقدینگی قابل توجه ای احیا می شود، گفت: ظرفیت های معطل و مغفولی در اشتغال وجود دارد که احیای آن ها خیلی درگیر مسائل مالی نیست.

وی ادامه داد: شما حساب کنید مثلا اگر ما مقررات صادرات و واردات را مقداری دستکاری کنیم و واردات را کنترل و مدیریت کنیم، این معنایش آن است که تولید داخل مزیت رقابتی پیدا کرده و طبعا برای بازار توجیه پیدا می کند و چرخ های آن کارخانه به حرکت درمی آید و هم شاغلان موجود کار خود را انجام می دهند و هم چه بسا افراد جدیدی به کار مشغول می شوند.

به گفته وزیر کار، اکنون برخی از کارخانه ها و تولیدی های ما هستند که کمتر از ظرفیت اسمی خودشان در حد 60 درصد، 50 و حتی 30 درصد کار می کنند. اگر اینها بازار مناسبی داشته باشند چه در داخل کشور و چه در خارج کشور بدون اینکه نیاز اولیه منابع بانکی داشته باشند می توانند تولید خود را افزایش دهند و اشتغال خود را هم توسعه بدهند.

شیخ الاسلامی بیان داشت: بنابراین مشکلات ما منحصر به منابع مالی نمی شود و به خیلی از موضوعات دیگری که جنبه نرم افزاری و در واقع شاید برنامه ریزی، مدیریتی و قانونگذاری و نظایر آن دارد هم برمی گردد و البته مسائل مالی هم همچنان موضوعیت دارد.