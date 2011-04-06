سند جامع حایگاه پرستاری در نظام سلامت تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی چراغی روز چهارشنبه در مراسم روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تدوین سند جامع جایگاه پرستاری در نظام سلامت تصریح کرد: تدوین این سند باید به ارتقاء آموزش به بیماران منتهی شود و در این راستا مشاوره‌های پرستاری نیز ساختار اثرگذاری پیدا کند.

وی به شعار امسال هفته سلامت در روز پرستار از طرف سازمان جهانی بهداشت اشاره کرد و گفت: شعار امسال روز جهانی بهداشت تجویز منطقی دارو نامگذاری شده است که این مسئله باید در حوزه پرستاری به صورت یک فرهنگ درآید که در این زمینه نیز در دنیا فعالیتهای بسیاری شده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که به صورت عالمانه مصرف صحیح دارو در قالب گفتمان اخلاقی مباحث پرستاری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بحث گفتمان اخلاقی در نظام سلامت باید در مسیری سوق یابد که مشاهده کنیم که در مبحث کرامت انسانی، عدالت، استقلال فردی و حرفه‌ای، اصل سود‌مندی و در مباحث رازداری در حوزه پرستاری در کجا قرار داریم. در این راستا باید شرایطی فراهم شود تا پرستار جایگاه مناسب خود را در نظام سلامت در جهت ارائه بهترین خدمات به مددجویان پیدا کند.

چراغی به ارتباط عرصه حوزه مامایی و بالینی در مباحث پرستاری نیز اشاره کرد و گفت: باید گفتمانی عالمانه همراه با متانت با برنامه ایجاد شود تا مشاهده کنیم که جایگاه دانشکده های علوم پزشکی در مباحث مامایی و بالینی در حوزه پرستاری در چه مرتبه‌ای قرار دارد زیرا جایگاه پرستاری در حوزه بالینی باید ارتقاء یابد.

مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری با اشاره به اینکه در مبحث ارتقاء درون سیستم بالینی در حوزه پرستاری ما در حال حاضر شاهد حضور 50 تا 60 هزار پرستار هستیم ولی متأسفانه کمتر از هزار پرستار دارای مدرک فوق لیسانس هستند و این امر در زمینه مدرک دکترا در حوزه بالینی نمره صفر می‌گیرند و حتی یک نفر دکترای پرستاری فعال در امور بالین نداریم.