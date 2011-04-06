به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدجواد خانزادی ظهر چهارشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در راستای انجام مطالعات جامع شهر تاریخی دره‌شهر، نقشه‌برداری این شهر به اتمام رسیده است و پس از برگزاری مناقصه، اسکن‌لیرز بخشی از شهر تاریخی دره‌شهر آغاز خواهد شده است.



وی با بیان اینکه مطالعات شهر تاریخی دره‌شهر در شش ماهه نخست سال 90 تکمیل خواهد شد، افزود: برای انجام این مطالعات از متخصصان بسیاری همچون نقشه‌بردار، مرمت‌کار برای مرمت و حفاظت شهر تاریخی دره‌شهر، معمار برای زیبا‌شناسی و طراحی و باستان‌شناس برای مطالعات تاریخی و پژوهش‌ها بهره گرفته شده است.



معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی استان ایلام خاطرنشان کرد: اسکن‌لیزر علم جدیدی برای مستندسازی کامل معماری و بناهای تاریخی است که برای نخستین‌بار در پل گاومیشان و در حال حاضر برای بناهای تاریخی و مکشوفه شهر تاریخی دره‌شهر استفاده می‌شود.



خانزادی در معرفی این شهر تاریخی گفت: شهر تاریخی سیمره یا دره‌شهر مرکز ایالت "مهرجان قذق" معرب "مهرگان کدک" بوده و دارای برج‌های نگهبانی، خیابان، سامانه آبکشی و دفع فاضلاب بوده است که بر اساس کاوش‌ انجام گرفته بر اثر وقوع زلزله‌ای در سال 334 هجری قمری تخریب و خالی از سکنه شد.



این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به اینکه این شهر تاریخی با گستره 200 هکتار در ضلع غربی و جنوب شهر ایلام واقع شده است، گفت: قدمت معماری آن که به دوره ساسانیان و اوایل اسلام بر می‌گردد از لحاظ سازه و شهرنشینی در نوع خود بی‌نظیر است.



وی اظهار داشت: شهر تاریخی دره‌شهر که مربوط به قرون اولیه اسلامی بوده دارای بناها و آثار منحصر به فردی بوده که قابلیت ثبت در فهرست آثار جهانی را دارد.اکنون مطالعه جامع شهر تاریخی دره‌شهر در راستای فعالیت‌های مقدماتی برای ثبت جهانی این شهر تاریخی در حال انجام است.



خانزادی با اشاره به بنای موسوم به مسجد در این شهر تاریخی، گفت: به لحاظ حفاظتی سازه‌ای قابل برداشت بر روی این بنا ایجاد و بخش‌های حساس همچون محراب و گچبری سنگ‌چین و بسته شده است.



معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی دره‌شهر ادامه داد: همچنین درصدد هستیم با ایجاد سازه بر روی خانه اربابی و تبدیل آن به سایت موزه شرایط بازدید از این بنای مکشوفه را برای همگان فراهم سازیم.