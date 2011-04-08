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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تعهدات دولت به تامین اجتماعی 21 هزار و 500 میلیارد تومان

تعهدات دولت به تامین اجتماعی 21 هزار و 500 میلیارد تومان

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: تعهدات دولت به این صندوق بالغ بر 21 هزار و 500 میلیارد تومان است.

دکتر رحمت‌الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی افزود: این بدهیها بر اساس تکالیف قانونی است که بر عهده صندوق تامین اجتماعی است.

به گفته مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی، دولت در سال گذشته دو هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوق تامین اجتماعی را در قالب سهام واگذار کرده است.

حافظی تاکید کرد: البته در لایحه بودجه سال جاری نیز هفت هزار میلیارد تومان از این مطالبات درنظر گرفته شده است.

وی گفت: همچنین پرداخت مطالبات داروخانه ها و بیمارستانها توسط صندوق تامین اجتماعی به روز شده و این مراکز درمانی هیچ طلب معوقه ای ندارند.

کد مطلب 1283042

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