"درس خواندن" تنها رویکرد نظام آموزشی/ غفلت از تربیت اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری ظهر چهارشنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش استان لرستان در سخنانی با تاکید بر تحول بنیادین در آموزش و پرورش اظهار داشت: این امر مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و در واقع مطالبه ذات انقلاب است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش که نهاد اصلی تعلیم و تربیت است باید حضور و تاثیر متفاوتی داشته باشد، خاطر نشان کرد: هماهنگ بودن با بنیان های اصلی انقلاب، بنیادهای دین بنیان و به تبع آن دانش بنیان از وظایف اصلی آموزش و پرورش محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه های انجمن های اسلامی دانش آموزی کشور با اشاره به اینکه متاسفانه آموزش و پرورش ما در حال حاضر توانایی پاسخگویی به نیازهای دانش اموزان را ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر اموزش و پرورش توانایی لازم را در مواجهه با مشکلات تربیتی دانش اموزان را ندارد و نیازمند تحول بنیادین است.

تحول بنیادین در نظام آموزشی تنها بر عهده آموزش و پرورش نیست

حجت الاسلام حاج علی اکبری با بیان اینکه تحول بنیادین در آموزش و پرورش که مطالبه رهبری است تحقق پیدا نمی کند مگر با اجتماعی شدن این مطالبه، بیان داشت: این امر باید به صورت فراگیر مورد توجه قرار گیرد و هم مردم و هم مسئولین باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه این باور که تحول بنیادین در نظام آموزشی بر عهده آموزش و پرورش است درست نیست، یادآور شد: البته آموزش و پرورش سهم خود را در این زمینه قائل است اما اجتماعی کردن این مسئله مهم تر به نظر می رسد.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه های انجمن های اسلامی دانش آموزی کشور با تاکید بر اینکه تحول بنیادین در آموزش و پرورش باید یک درک و مطالبه ملی باشد خاطر نشان کرد: باید در این راستا کمبودها، ضعف ها و نقاط آسیب را شناسایی و مبانی مناسبی را در این زمینه تدوین کرد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری عنوان کرد: اگر این مطالبه به صورت جدی پیگیری نشود به طور حتم نتایج مطلوب و مورد نظر را کسب نخواهیم کرد.

سهم مهم دانش آموزان در تحول بنیادین آموزش و پرورش

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر زمینه های لازم برای ایجاد تحول بنیادین و تحقق مطالبه رهبری فراهم شده است بیان داشت: در حال حاضر اقدامات موثری در این زمینه توسط وزیر آموزش و پرورش و وزارت خانه در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه های انجمن های اسلامی دانش آموزی کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر زمینه های لازم برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش به وجود آمده و همه دست اندرکاران امر باید به میدان بیاند یادآور شد: باید همه بر ضرورت و ابعاد مهم این موضوع توجه لازم را داشته باشیم.

حجت الاسلام حاج علی اکبری همچنین با تاکید بر کمک گرفتن از دانش آموزان به خصوص مقطع دبیرستان در راستای ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: برای ایجاد این تحول بزرگ مخاطبان یعنی دانش اموزان سهم اصلی را بر عهده دارند.

تربیت اقتصادی از وجوه مغفول مانده در نظام تعلیم و تربیت است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تربیت اقتصادی دانش آموزان عنوان کرد: این موضوع یکی از وجوه مغفول مانده در دستگاه تعلیم و تربیت است.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه های انجمن های اسلامی دانش آموزی کشور با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر در نظام آموزش و پرورش دانش آموز مهارت های لازم را برای اداره زندگی خود فرا نمی گیرد چه برسد به داشتن توانمندی لازم برای تولید ملی، یادآور شد: در حال حاضر نظام تعلیم و تربیت عقل اقتصادی دانش آموزان را تقویت نمی کند و برای ورود به صحنه های اقتصادی برنامه ریزی مدرسه ای ندارد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر نظام تعلیم و تربیت ما مسئولیت پذیری، مشارکت در حل مشکلات خانواده و... را در میان دانش آموزان تعلیم نمی دهد خاطر نشان کرد: در حال حاضر نظام آموزش و پرورش دانش آموز را تنها موظف به درس خواندن و موکول شدن مابقی مسائل به آینده می کند.

توجه ویژه به اردوهای جهادی دانش آموزی

وی با تاکید بر تقویت اعتماد به نفس و خودباوری دانش آموزان توسط نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد: یکی از برنامه های ما در سالجاری توجه ویژه به اردوهای جهادی دانش آموزان است که این امر به طور حتم در مصونیت دانش آموزان از مشکلات و تربیت حماسی و جهادی آنها تاثیر خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در اتحادیه های انجمن های اسلامی دانش آموزی کشور با بیان اینکه از برنامه های اصلی ما در سالجاری توجه ویژه به انجمن های دانش آموزی و تقویت آنها است بیان داشت: ماموریت ما برای این انجمن ها نگاه نیرو سازی برای آینده انقلاب است.