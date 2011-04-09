زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به توسل بحرین به کشورهای منطقه برای سرکوب معترضان داخلی به بهانه استفاده از قرارداد سپر جزیره گفت: روندی که در بحرین شاهد آن هستیم کاملا متضاد با اصول اولیه انسانی و حقوق بشر است.

وی گفت: روزانه شاهد نقض حقوق اولیه مردم مسلمان بحرین در فجایع این کشور هستیم و این مسئله ای نیست که بتوان در مقابل آن سکوت کرد.

الهیان استناد به قرارداد سپر جزیره از سوی امارات و عربستان و دیگر کشورهای منطقه برای دخالت نظامی در بحرین را بهانه ای واهی خواند و گفت: آنچه در بحرین رخ داده یک مسئله داخلی است و مربوط به حقوق متقابل مردم بحرین و حکومت این کشور است، اینکه این مسئله را مستمسکی قرار دهند و کشورهایی چون عربستان و امارات در آنجا حضور نظامی داشته باشند و دولت بحرین برای دخالت جهانی اجماعی درست کند، به هیچ وجه پذیرفته نیست.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: بهتر است حکومت آل خلیفه به جای دعوت از کشورهای منطقه برای دخالت نظامی در امور داخلی حرف مردم را بشنود و حقوق آنها را ادا کند.

وی بابیان اینکه تشدید این روند و گسترش کشتار مردم موجب عدم مشروعیت بیشتر حکومت آل خلیفه خواهد شد، گقت : زمانی که یک حکومت مشروعیت خود را از دست می دهد چگونه می خواهد طبق قراردادها عمل کند، اساسا قراردادهایی چون سپر جزیره نیز مشروعیت نخواهند داشت.

الهیان ادامه داد: ادامه کشتار مردم ، سرعت سقوط رژیم های دیکتاتوری دیگر مانند عربستان و امارات را هم تشدید خواهد کرد، زیرا آنها در وادیی گام نهادند که وادی مقابله با ملت هاست. در واقع این بازیی است که آمریکا در منطقه تعریف کرده و بهتر است این کشورها در زمینی که آمریکا در منطقه تعریف کرده بازی نکنند.

وی به تناقض کشورهای عربی و غرب در سیاست های خود اشاره کرد و گفت: امروز کشورهای عربی و آمریکا در قبال تحولات منطقه دچار نوعی تناقض شده اند که این ناشی از دستپاچگی و نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این کشورها در جایی از ملت های مسلمان حمایت می کنند و در جایی دیگر با چراغ سبز نشان دادن به عربستان، در هماهنگی با آمریکا وارد بحرین می شوند و تجاوز می کنند، اینها نشان از تضاد و دوگانگی است که همواره در مواضع و سیاست های آمریکا شاهد آن بوده ایم.

الهیان گفت : علت هم این است که آنها به هیچ اصول اولیه انسانی و اخلاقی پایبند نیستند و همه جا بر اساس منافع تصمیم می گیرند ، در یک کشور به جهت منافعشان تصمیم می گیرند ژست دموکراتیک داشته باشند و در یک کشور با حضور نظامی به کشتار مردم می پردازند.