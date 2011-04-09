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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۴۱

الهیان در گفتگو با مهر:

شرکت در بازی آمریکا سقوط دولتهای منطقه را تسریع می‌کند

شرکت در بازی آمریکا سقوط دولتهای منطقه را تسریع می‌کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس استفاده از نیروهای نظامی کشورهای منطقه برای سرکوب مردم بحرین را بازی در زمین آمریکا خواند و تاکید کرد که این روند، سقوط دولتهای متجاوز را تسریع خواهد کرد.

زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به توسل بحرین به کشورهای منطقه برای سرکوب معترضان داخلی به بهانه استفاده از قرارداد سپر جزیره گفت: روندی که در بحرین شاهد آن هستیم کاملا متضاد با اصول اولیه انسانی و حقوق بشر است.

وی گفت: روزانه شاهد نقض حقوق اولیه مردم مسلمان بحرین در فجایع این کشور هستیم و این مسئله ای نیست که بتوان در مقابل آن سکوت کرد.

الهیان استناد به قرارداد سپر جزیره از سوی امارات و عربستان و دیگر کشورهای منطقه برای دخالت نظامی در بحرین را بهانه ای واهی خواند و گفت: آنچه در بحرین رخ داده یک مسئله داخلی است و مربوط به حقوق متقابل مردم بحرین و حکومت این کشور است، اینکه این مسئله را مستمسکی قرار دهند و کشورهایی چون عربستان و امارات در آنجا حضور نظامی داشته باشند و دولت بحرین برای دخالت جهانی اجماعی درست کند، به هیچ وجه پذیرفته نیست.

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: بهتر است حکومت آل خلیفه به جای دعوت از کشورهای منطقه برای دخالت نظامی در امور داخلی حرف مردم را بشنود و حقوق آنها را ادا کند.

وی بابیان اینکه تشدید این روند و گسترش کشتار مردم موجب عدم مشروعیت بیشتر حکومت آل خلیفه خواهد شد، گقت : زمانی که یک حکومت مشروعیت خود را از دست می دهد چگونه می خواهد طبق قراردادها عمل کند، اساسا قراردادهایی چون سپر جزیره نیز مشروعیت نخواهند داشت.

الهیان ادامه داد: ادامه کشتار مردم ، سرعت سقوط رژیم های دیکتاتوری دیگر مانند عربستان و امارات را هم تشدید خواهد کرد، زیرا آنها در وادیی گام نهادند که وادی مقابله با ملت هاست. در واقع این بازیی است که آمریکا در منطقه تعریف کرده و بهتر است این کشورها در زمینی که آمریکا در منطقه تعریف کرده بازی نکنند.

وی به تناقض کشورهای عربی و غرب در سیاست های خود اشاره کرد و گفت: امروز کشورهای عربی و آمریکا در قبال تحولات منطقه دچار نوعی تناقض شده اند که این ناشی از دستپاچگی و نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این کشورها در جایی از ملت های مسلمان حمایت می کنند و در جایی دیگر با چراغ سبز نشان دادن به عربستان، در هماهنگی با آمریکا وارد بحرین می شوند و تجاوز می کنند، اینها نشان از تضاد و دوگانگی است که همواره در مواضع و سیاست های آمریکا شاهد آن بوده ایم.

الهیان گفت : علت هم این است که آنها به هیچ اصول اولیه انسانی و اخلاقی پایبند نیستند و همه جا بر اساس منافع تصمیم می گیرند ، در یک کشور به جهت منافعشان تصمیم می گیرند ژست دموکراتیک داشته باشند و در یک کشور با حضور نظامی به کشتار مردم می پردازند.

کد مطلب 1283058

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